Кочевники будущего: Pompa представила коллекцию осень–зима 2025/26

Коллекция Pompa осень–зима 2025/26 — это выверенный диалог между культурным наследием и современной эстетикой. Там, где большинство брендов лишь осторожно цитирует этнику, Pompa превращает её в язык актуальной моды: лаконичный, уверенный и по-европейски сдержанный.

Дизайнеры обращаются к истокам — традициям народов Дальнего Востока, декоративно-прикладному искусству Китая, Монголии и Японии. Но это не буквальное воспроизведение: крой и орнаменты переосмыслены в духе городского минимализма. Вещи кажутся знакомыми и новыми одновременно: широкие силуэты-«коконы» соседствуют с четкими линиями пальто, а сложные фактуры смягчаются матовыми тканями и приглушённой палитрой.

Главный мотив — «современный кочевник». Кампания снята в степях Калмыкии, месте, где Европа и Азия буквально встречаются на горизонте. Этот выбор не случаен: в кадре ощущается свобода перемещения, дух странствий и поиск аутентичности — качества, которые сегодня ценятся в жизни не меньше, чем в гардеробе.

В коллекции заметно стремление к балансу. Аристократическая строгость линий соединена с мягким комфортом натуральных материалов. Спортивные акценты, столь востребованные в мегаполисах, трансформированы в элегантные и утончённые формы. Pompa предлагает женщине не компромисс, а цельный образ — уверенный, функциональный и в то же время тонко отсылающий к культуре и истории.

Отдельное внимание уделено посадке: силуэты учитывают особенности российских фигур, что по-прежнему остаётся редкостью для многих международных марок. Производство в Санкт-Петербурге — ещё один аргумент в пользу качества и устойчивости. Pompa подчёркивает: инвестиция в одежду может быть разумной и эмоциональной одновременно.

Коллекция осень–зима 2025/26 звучит как высказывание о современной женственности: уважение к традиции, открытость миру и уверенность в собственном «я». Это тот случай, когда мода становится не только гардеробом, но и культурным высказыванием.