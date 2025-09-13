С чем носить атласную юбку осенью

Атласная юбка не обязана отправляться в зимнюю спячку в шкаф вместе с плетеными сандалиями и соломенной сумкой. Осенью она раскрывается по-новому: блеск атласа контрастирует с матовыми шерстяными фактурами, а мягкое скольжение ткани делает образ «дороже». Главное — правильно подобрать длину, оттенок и компаньонов по комплекту, чтобы летняя легкость превратилась в теплую, собранную элегантность. Стилист Маша Ведерникова дала простые правила, как носить атласную юбку в холодный сезон и выглядеть актуально каждый день.

Ставьте на контраст фактуру и осеннюю палитру

Атлас любит «компанию» матовых поверхностей: теплый трикотаж, кашемир, шерсть, твид, замшу, плотный деним и гладкую кожу.

«Осенью самые выигрышные оттенки юбки — шоколад, лесной зеленый, сливовый, стальной, графитовый, шампань и грибной беж, они легко дружат с молочным, карамельным, угольным и темно-синим верхом. Чтобы образ не выглядел вечерним днем, держите блеск в одной детали — пусть гладкая поверхность будет у юбки, а все остальное будет приглушенным. Из принтов лучше всего работают минималистичные: микрогорошек, тонкая полоска, едва заметный леопард в благородной гамме», — говорит эксперт.

Следите за пропорциями: объемный верх или подчеркнутая талия

Правило «одна вещь — герой» особенно важно с атласом. Если выбираете объемный свитер, делайте полузаправку спереди, чтобы показать линию талии и не утяжелить низ. Другой путь — тонкая водолазка/лонгслив и жакет с четким плечом, где юбка играет первую скрипку. Для невысокого роста оптимальна длина миди до середины икры со скошенным по косым кроем — она вытягивает силуэт.

Обувь и колготки: матовость решает

Лучшие партнеры — замшевые ботильоны, классические кеды, лаконичные казаки, высокие сапоги до колена с узким голенищем, массивные лоферы или балетки Мэри-Джейн. Белые кроссовки работают в теплую осень с объемным свитером и тренчем.

«Колготки берите матовые 40–80 den в тон обуви или юбки: черные к графиту, шоколадные к коричневым и бежевым оттенкам, темно-сливовые — к винной гамме. Если носите сапоги до колена, следите, чтобы подол слегка перекрывал верх голенища — так силуэт выглядит дороже и стройнее», — рассказывает стилист.

Верхняя одежда и многослойность

Тренч, укороченное пальто, кожаная косуха, строгий жакет или объемный кардиган на пуговицах — все они приглушают «вечерний» эффект атласа и делают образ дневным. Сверху можно добавить тонкий жилет или теплую футболку под свитер, термолонгслив под водолазку. Любите расслабленный стиль — берите бомбер или джинсовую куртку с подкладкой, но оставляйте аксессуары минимальными, чтобы блеск ткани оставался главным акцентом.

Посадка, белье и уход

Вид юбки зависит от кроя: юбка «по косой» мягче обтекает бедра и не подчеркивает лишнего. Носите бесшовное белье или тонкий нижний комбинированный подъюбник — он уберет просвечивание и электризацию. Атлас после улицы лучше отпаривать, а не гладить — пар снимает заломы и сохраняет блеск, стирайте деликатно в мешке при низкой температуре или отдавайте в чистку, сушите на плечиках. Чтобы избежать статического эффекта, используйте антистатик и не перегружайте образ аксессуарами с цепями, которые могут оставлять затяжки.