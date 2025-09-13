Подготовка к блефаропластике: что нужно знать перед операцией

Блефаропластика так же как и маммопластика остается самой востребованной пластической операцией уже на протяжении многих лет. Из-за минимальной инвазивности и короткой реабилитации врачи называют ее «операция выходного дня». Пластический хирург Мария Хайдар, эксперт в области эстетики лица и тела, рассказала о специфике этой методики и подготовке к ней.

Что такое блефаропластика

Это устранение излишков кожи век и мешков под глазами. Некоторых эта операция делает моложе на 8—15 лет. Эффект становится заметным постепенно и сохраняется надолго. Но чтобы результат радовал как можно дольше, важно правильно подготовиться и выбрать грамотного специалиста.

«К вопросам здоровья и внешности лучше подходить с максимальной ответственностью, не стоит соблазняться яркими вывесками или низкой ценой. Перед выбором клиники и хирурга важно изучить их опыт, ознакомиться с отзывами, фотографиями „до и после“», — советует наш эксперт.

Как и любые другие хирургические манипуляции, блефаропластика может иметь некоторые осложнения. Основные причины их возникновения — несоблюдение рекомендаций врача. Во время реабилитации могут появиться отеки — это нормальная реакция организма на хирургическое вмешательство. Но важно внимательно следить за состоянием — появлением новых гематом, слезоотделением и рубцеванием швов, нет ли кист.

"Осложнения возникают и по ошибке хирурга. Это приводит к нарушению симметрии глаз, вывороту века, лагофтальму, эффекту "пустого глаза“. Эти проблемы со временем можно устранить, но скорее всего потребуется дополнительная операция», — рассказывает хирург.

Какая бывает коррекция век

На консультации важно сообщить хирургу о своих ожиданиях от операции. Исходя из этого, он определит вид блефаропластики, который подойдет именно вам.

Верхняя — самая распространенная. Хирург поднимает веко, удаляя лишние складки кожи и жир. Шов идет по складке века и со временем становится незаметным.

Нижняя — избавляет от припухлостей под глазами, улучшает состояние кожного покрова. Врач делает рассечение по краю роста ресниц на нижнем веке, в результате рубцы практически не видны.

Круговая — комплексная методика, одновременно устраняющая недостатки верхнего и нижнего века.

Трансконъюнктивальная — не оставляет наружных швов, потому что выполняется на вывернутой стороне века. Ее обычно используют для удаления мешков под глазами.

В случаях, когда одна лишь блефаропластика явно не справится со всеми проблемами, ее можно сочетать и с другими методиками. Например, она хорошо комбинируется с липофилингом области вокруг глаз, круговой подтяжкой лица.

«Хотя это и увеличит продолжительность самой операции, это может оказаться более выгодным для пациента, поскольку позволит сократить затраты на анализы и период реабилитации», — рассказывает Мария.

В каком возрасте можно делать блефаропластику

Первые признаки старения вокруг глаз заметны довольно рано. После 30 лет происходят трансформации в структуре подкожного жира: его объем увеличивается, что приводит к образованию излишков и их обвисанию. «Большая часть пациентов, прибегающих к блефаропластике, — это, как правило, люди старше сорока. Однако пределов возраста для проведения коррекции век нет. Ее можно выполнить и в юном возрасте, начиная с 18 лет, особенно при наличии медицинских показаний. Также ее может рекомендовать офтальмолог, если анатомия век негативно влияет на зрение.

Как подготовиться к операции

Перед процедурой нужно сдать стандартный перечень анализов: анализ крови, тесты на наличие инфекционных заболеваний, оценку свертываемости крови (коагулограмма) и электрокардиографию (ЭКГ).

"Не исключено, что потребуется дополнительная консультация врача-офтальмолога. Если есть незначительные нарушения зрения, операция, как правило, разрешается. Однако при серьезных патологиях зрительной системы от нее лучше отказаться», — предупреждает хирург.

Когда будут первые результаты

Чтобы получить максимально положительный эффект от блефаропластики. необходимо строго соблюдать указания врача.

Важно соблюдать гигиену и избегать занесения инфекции, поэтому нельзя касаться глаз руками, плакать и загорать.

Приблизительно через семь дней отечность спадает, снимают швы. До полного заживления рекомендуется воздержаться от использования декоративной косметики.

На протяжении двух недель контактные линзы лучше заменить очками. В этот период нужно носить специальные тонкие пластыри, обеспечивающие защиту шва и способствующие уменьшению отека. Пластыри могут доставлять дискомфорт при открытии глаза, но это временно, все пройдет после их снятия.

Швы располагаются в естественных кожных складках, они очень тонкие и становятся практически незаметными через несколько месяцев. Все это время обязательно использование солнцезащитных кремов.

Как правило, в течение двух недель уже можно вернуться к работе. Первые заметные улучшения проявляются через 30 дней, когда окончательно сходят последние отеки и синяки. Однако это лишь промежуточный этап. Полный и окончательный результат можно оценить через полгода.