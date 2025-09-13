Цветовые тренды осени: во что одеться, чтобы вас запомнили

фото: pixabay.com

Каждый год институт цвета Pantone выбирает самый популярный цвет. В 2025 им стал кофейно-шоколадный «Мокко Мусс». Это спокойный оттенок, олицетворяющий наши стремление к комфорту и спокойствию.

Несмотря на выбор такого базового цвета, на подиумах продолжают появляться яркие оттенки, без которых тяжело представить стилизацию образа. Например, Miu Miu и Prada в сезонных коллекциях представили томатно-красные брюки и шарф, выступающие основными элементами лука.

Вообще, этот год богат на цвета, связанные с едой. Еще одни популярным оттенком стал горчичный. Его также представили на показах Prada.

Более сдержанным вариантом стал мятный оттенок благодаря показу Dior. Несмотря на то, что этот цвет не такой яркий, как остальные, он очень необычно выглядит и притягивает к себе внимание.

При этом, автор канала Kristen Bosh, цитируя Миуччи Праду, напоминает, что важно разделят свою симпатию на то, что идет из сердца и на ту, что навязана обществом. Не стоит покупать вещи трендовых цветов, если они не подходят к вашему гардеробу — поступайте так, как чувствуете.

