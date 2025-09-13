Певица Дуа Липа взбудоражила фанатов кадрами в укороченном комбинезоне

Певица Дуа Липа показала растяжку в укороченном комбинезоне. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дуа Липа показала растяжку в укороченном белом комбинезоне. Волосы она собрала и отказалась от макияжа. Певица сделала несколько асан из йоги, стоя на руках.

«Йогиня», «Шикарная», «Потрясающая», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

© Соцсети

До этого Дуа Липа показала фигуру в двойном крошечном бикини.

На прошлой неделе Дуа Липа показала кадры с празднования своего предстоящего дня рождения. Певица отдыхала с возлюбленным Каллумом Тернером и друзьями на Ибице. Поп-исполнительница предстала перед камерой в серебристом платье с вырезами до бедра, под которое не стала надевать бюстгальтер. Артистка добавила к образу массивные золотые серьги, браслеты, кольца и босоножки на каблуках. Знаменитость позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем.