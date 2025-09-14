Фигуристка Татьяна Навка в джинсах и топе прогулялась вдоль моря

Фигуристка Татьяна Навка в джинсах и топе снялась на Балтике. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя Татьяна Навка позировала в облегающих синих джинсах, бежевом топе с глубоким декольте и бежевой рубашке. Образ дополнили солнцезащитные очки и кепка.

«На Балтике. Впервые в Зеленоградске. В ритме танца, в ритме жизни. Великолепный город, невероятная коса и волшебная атмосфера!» — написала Навка.

Спортсменка в 2010 году познакомилась с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, а 21 августа 2014 года у них родилась девочка Надежда. Фигуристка рассказала, что у Александры и Елизаветы проснулась ревность после появления сестры на свет. Татьяна Навка не ожидала, что это случится, но с пониманием отнеслась к их реакции и много разговаривала с ними на эту тему. По словам олимпийской чемпионки, сейчас у них «неземная любовь».

Старшую дочь спортсменка родила от тренера по фигурному катанию Александра Жулина, с которым развелась в 2010 году. У Дмитрия Пескова от первого брака с Анастасией Буденной есть сын Николай, а от второй жены Екатерины Солоцинской трое детей: Елизавета, Михаил и Даниил.