Kodak вошла в тренд коллекционирования

Kodak решила объединить ностальгию по аналоговой фотографии с модой на коллекционные игрушки. Бренд представил Charmera — крошечные фотоаппараты, упакованные в формате blind box, когда покупатель до распаковки не знает, какая именно модель ему достанется.

© Sostav.ru

Всего в линейке 10 вариантов дизайна: от классических камер в культовых цветах Kodak до забавных мини-версий с ремешками и декоративными элементами. Несмотря на игрушечный размер, гаджеты полностью функциональны: они действительно делают фотографии и сохраняют их на microSD-карту.

Новый продукт оказался в точке пересечения двух трендов: интереса к ретро-фотографии и увлечения коллекционными фигурками-«сюрпризами». В соцсетях покупатели уже делятся распаковками и сравнивают, какой именно «чармер» им достался.

Для Kodak это не только мерч, но и способ напомнить молодому поколению о наследии бренда, сделав его частью современной pop culture.