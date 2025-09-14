Супермодель Ирина Шейк показала фигуру в купальнике. Звезда подиумов опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя Ирина Шейк предстала перед камерой в черном крошечном бикини. Супермодель также надела массивные серьги и чокер с кулоном в виде креста. Манекенщица позировала с макияжем и мокрыми распущенными волосами. На одном из кадров знаменитость сидела на качелях.

Недавно Ирина Шейк стала гостьей чемпионата США по теннису. Супермодель позировала перед фотографами в зеленом полупрозрачном облегающем платье-миди, которое сочетала с коричневыми лоферами и золотым массивным украшением на шее. Знаменитость уложила распущенные волосы и сделала макияж в естественном стиле.

До этого Ирина Шейк приняла участие в съемках новой рекламной кампании бренда DSQUARED2. На одном из кадров супермодель предстала в черном макси-платье с разрезом до бедра и босоножках на каблуках в стразах. Образ звезды подиумов был дополнен длинными сияющими серьгами. Манекенщице уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж. Рядом с Ириной Шейк позировал мужчина с голым торсом и в приспущенных джинсах.