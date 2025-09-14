Актриса Кристен Стюарт вышла в свет в полупрозрачном топе

Звезда «Сумерек» и актриса Кристен Стюарт появилась на публике в полупрозрачном топе и мини-юбке. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Кристен Стюарт посетила премьеру фильма «Новая волна» в рамках Фестиваля американского кино в Довиле. Актриса появилась на красной дорожке с коллегой Зои Дойч. Артистка предстала перед фотографами в черном полупрозрачном топе, который сочетала с мини-юбкой в тон и босоножками на каблуках. Знаменитость также надела кольцо, браслет и цепь. Кристен Стюарт сделали укладку с эффектом мокрых волос и макияж с темными тенями.

В мае Кристен Стюарт посетила Каннский кинофестиваль, где состоялась премьера ее фильма «Хронология воды». Актриса позировала перед фотографами в белом атласном жакете, расстегнутой рубашке с черным галстуком, коротких шортах, высоких носках и босоножках на каблуках. Артистка дополнила образ кепкой и кольцом. Знаменитости сделали небрежную укладку и макияж с блестящими серебристыми тенями, румянами и помадой.

До этого Кристен Стюарт появилась на специальном показе фильма «Сакраменто» в Лос-Анджелесе. Актриса выбрала для закрытого мероприятия черный кожаный топ-бра, широкие брюки с завышенной талией с подтяжками и ботильоны.