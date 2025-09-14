«Ангел» Victoria's Secret вышла в свет в провокационном платье

«Ангел» Victoria's Secret и модель Кэндис Свейнпол показала фигуру в платье с вырезами. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Кэндис Свейнпол предстала перед камерой в темно-синем кружевном платье с вырезами по бокам, которое было украшено завязками. При этом манекенщица не стала надевать белье. Звезда подиумов добавила к образу серьги, браслет и несколько колец. Знаменитость была запечатлена с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками и розовой помадой.

© Газета.Ru

В феврале Кэндис Свейнпол стала лицом выпуска журнала Perfect. Модель показала фигуру в черном нижнем белье, косухе из кожи и высоких грубых ботинках на шнуровке. Волосы ей зализали назад, сделали «мокрую» укладку и макияж с угольно-черными стрелками и черными тенями.

Модель выпускает свою линию купальников с 2018 года. Как говорится на сайте бренда, его команда поставила своей целью при изготовлении изделий относиться как можно бережнее к окружающей среде.

«От выбора материалов до финальных штрихов и всего, что происходит между этим, мы все время стараемся уменьшить свое влияние на окружающую среду при помощи постоянного использования экологичных тканей и оттачивания производственных процессов», — говорится на официальном сайте.