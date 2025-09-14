Агата Муцениеце решила примерить на себе образ из прошлого

Актриса Агата Муцениеце, которой сейчас 36 лет, решила перенестись в прошлое и поделилась с подписчиками роликом из салона красоты. Для вечеринки в стиле «Москва слезам не верит» она преобразилась в героиню 80-х: яркий макияж, пышная укладка и характерная челка того времени.

Агата призналась, что этот образ напомнил ей о маме, которая когда-то носила такую прическу.

«Я прямо помню ее. А теперь моя очередь. Посмотрите, как красиво! Я не могу налюбоваться», — поделилась своими эмоциями артистка.

Ранее Агата впервые показала кадры со своей тайной свадьбы с музыкантом Петром Дрангой. Пышных торжеств и тысяч гостей звезда не захотела — церемония прошла в кругу близких, «по-родному, тепло и просто красиво».

Главным символом праздника стало редкое погодное явление: прямо во время церемонии начался дождь при ярком солнце, и небо озарила радуга. Муцениеце считает это настоящим чудом и верит, что природа подарила им благословение.