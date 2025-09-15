Белая ворона: худшая обувь осеннего сезона 2025
Мало кого не напрягают холодные времена года — постоянная необходимость закутываться в кучу слоев одежды, влажность и серость. Но это не повод отказывать себе в удовольствии выглядеть стильно.
В этом вам точно не помогут кроссовки с высокой и фактурной подошвой — 2025 год не открыл для им второго дыхания. Лучше выбирать более классические варианты со средней высотой платформы.
Это же касается и тканевых кроссовок, которые даже для теплой осени выглядят неподходящими. Данную обувь тяжело стилизовать и добавить осмысленность в ее выбор.
Также Мария Лоскутова в своем блоге неуместными называет обувь неоновых цветов. Ее мало с чем можно удачно сочетать и лучше все же оставить для спортивных занятий.
