Какие стандарты красоты диктует общество разных стран

9 сентября во всем мире отметили Международный день красоты. Ведущий хирург Института пластической хирургии и косметологии, член профильной комиссии Минздрава РФ по специализации «пластическая хирургия» Ксения Авдошенко рассказала «Вечерней Москве», как менялись стандарты привлекательности.

За последние 30 лет стандарты красоты претерпели одну из самых радикальных трансформаций. В 1990-е в моде были модели худощавого телосложения с бледной кожей, с минимумом макияжа, с тонкими бровями, такие как британка Кейт Мосс. Моду диктовали глянцевые журналы. В 2000-х появился явный тренд на гиперженственность. Стали популярны женщины с объемной грудью, но спортивной фигурой. Пример — американская актриса Памела Андерсон. Диктовала моду и поп-культура. Певица Бритни Спирс с экранов телевизора транслировала эту спортивную женскую фигуру. Появился тренд на максимальное подчеркивание лица с помощью макияжа.

В 2010-е годы стал появляться бодипозитив — женщины все чаще говорят о принятии себя в любом теле. При этом возникла тенденция на очень тонкую талию и объемные ягодицы — фигуру в виде песочных часов. Один из ярчайших примеров — американская актриса Ким Кардашьян. При этом из десятилетия в десятилетие красивыми считается стройная шея, четкий шейно-подбородочный угол, отсутствие второго подбородка. Во все времена ценились пропорциональность лица и треугольная форма — это признак молодости.

Доминикана: бедра побольше

В Доминиканской Республике довольно жесткие стандарты красоты: красавица должна иметь тонкую талию, прямые волосы (даже несмотря на то, что у многих девушек волосы от природы кудрявые) и большие бедра. Девушки даже делают себе операцию по увеличению ягодиц, чтобы не быть хуже других. Модель Ларимар Фиалло, к примеру, представляла свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в 2004 году.

Россия: строгие требования

Стандарты красоты в России для девушек считаются одними из самых строгих! Сегодня чаще всего красавицами называют девушек с высокими скулами, острой линией подбородка, пухлыми губами и фигурой «песочные часы». Настоящей «иконой» красоты часто называют модель Алену Шишкову.

Индия: пухлые щечки

В Индии красивым девушкам нужно иметь округлое лицо с щечками, большие пухлые губы, фигуру «песочные часы», узкий нос и большие глаза с длинными ресницами. Эталоном индийской красоты считается актриса Бханурекха Ганешан.

Япония: отбелить кожу

В Японии красивыми женщинами считаются обладательницы узкого маленького лица, здоровых волос, больших и невинно выглядящих глаз и обязательно белой кожи. По этой причине в этой стране очень популярны средства для отбеливания лица и тела. Многие девушки так боятся загореть, что круглый год носят с собой зонтики. Одной из самых красивых актрис здесь считается Харука Аясэ.

Мексика: спортивная, загорелая

Мексика — солнечная страна, и привлекательным здесь считается бронзовый загар. Еще мексиканские красотки должны вести активный образ жизни, а значит, иметь подтянутое тело. Исполнившая роль Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгрия имеет мексиканское происхождение и ярко выраженную эталонную латиноамериканскую внешность.

Италия: подчеркнуть глаза

В Италии ценится натуральная красота. Единственный важный аспект — выразительный взгляд, поэтому местные девушки часто делают яркий макияж глаз. Еще здесь ценится сияющая кожа, поэтому итальянки очень внимательно за ней ухаживают. Одной из главных красоток последних лет считается бас-гитаристка группы Måneskin Виктория Де Анджелис.

Турция: хлопай ресницами

Турецкие сериалы в последнее время задают моду и на красоту в России. Примером может служить актриса из сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел и ее шикарные ресницы, которые начали копировать и наши девушки. В Турции ценятся длинные густые волосы, распахнутые ресницы и симметричные аккуратные брови.

Франция: достаточно красной помады

Привлекательность по-французски — значит минимум усилий. Эти девушки стараются выглядеть так, словно они только встали с постели, но уже свежи и готовы покорять мир. Поэтому из макияжа они наносят только помаду, лучше красную. Также ценят наличие веснушек и щель между зубами. Одной из самых красивых актрис в свое время считалась Ванесса Паради.

Удивительно хороша

Эсмет аль-Давлах. Иранская принцесса удивляла своими... усами! Примечательно, что такая мода появилась именно в Персии в 1870-1880-х годах. У Эсмет было множество поклонников.

Иранская принцесса удивляла своими... усами! Примечательно, что такая мода появилась именно в Персии в 1870-1880-х годах. У Эсмет было множество поклонников. Магдалена Кармен Фрида Кало Кальдерон. Известная мексиканская художница в свое время считалась настоящей красавицей, а ее фирменной чертой внешности стали черные сросшиеся брови. Картины Фриды выставлены во многих странах мира, а ее судьба показала, что никакие жизненные проблемы не могут остановить человека, который действительно хочет творить. У художницы был муж — художник Диего Ривера. Однако супруги не были верны друг другу. А по некоторым слухам, у Кало был роман со сбежавшим из России Львом Троцким.

Известная мексиканская художница в свое время считалась настоящей красавицей, а ее фирменной чертой внешности стали черные сросшиеся брови. Картины Фриды выставлены во многих странах мира, а ее судьба показала, что никакие жизненные проблемы не могут остановить человека, который действительно хочет творить. У художницы был муж — художник Диего Ривера. Однако супруги не были верны друг другу. А по некоторым слухам, у Кало был роман со сбежавшим из России Львом Троцким. Кэтрин Матильда Суинтон. Британская актриса прославилась нестандартной, даже инопланетной внешностью: короткие волосы, высокие скулы, нос с горбинкой. Она отлично вписывалась во многие амплуа, в том числе в мужские роли.

Британская актриса прославилась нестандартной, даже инопланетной внешностью: короткие волосы, высокие скулы, нос с горбинкой. Она отлично вписывалась во многие амплуа, в том числе в мужские роли. Эдит Пиаф. Французская певица и актриса говорила: «У меня маленькая грудь и маленький зад, но я все же привлекаю внимание мужчин!» Она была ростом 147 сантиметров, имела проблемы со здоровьем, вредные привычки, но оставалась желанной.

