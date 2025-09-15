Пять секретов возрастного макияжа

Макияж из попыток украсить себя давно превратился в целое искусство, которому люди обучаются годами. Косметические средства при правильном использовании могут или добавить вам пару лет, или омолодить на пару десятков.

© ГлагоL

Залог хорошего мейка — аккуратность. Один из приемов: наносить карандаш для бровей поверх тонального крема. Так вы не создадите грязных пятен и получите возможность быстро исправить любые неровности.

Консилер не стоит наносить только под глаза. Попробуйте использовать техники лифтинга, при которых все линии будут направлены вверх, как бы подтягивая лицо.

Откажитесь от нанесения тонального пальцами — лучше используйте слегка влажный спонж. Так вы не подчеркнете неровности и точно не нанесете слишком большое количество продукта.

Контуринга не стоит бояться даже на не самой молодой коже. Безусловно, наносить его в складки морщин не нужно, но тут все работает как с консилером: несколько линий от начала скулы к виску и подтяжка гарантирована.

Также Эллин Святимова в своем блоге советует наносить пудру пуховкой, а не кистью. Так вы получите бархатный эффект и не размажете тональный крем.

Ранее «ГлагоL» писал о том, какими лайфхаками пользуется Ирина Волк при выборе украшений. Особенно полезным это окажется для тех, кто влюблен в деловой стиль одежды.