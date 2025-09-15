Неудачные модные решения зимой: три основные ошибки

Может показаться, что зима совсем не подходит для того, чтобы выглядеть стильно. Но при должном желании возможно все. Основная ошибка модниц — боязнь объемных вещей. Оверсайз уже давно в тренде, поэтому избегать его довольно странно. Нужно понимать, что сделать вас визуально больше может несоблюдение пропорций, а не свободные фасоны. Сочетание колготок и кроссовок вызывает вопросы у многих. Минимум — стилизация необычная, максимум — странная и неуместная. Попробуйте заменить спортивную обувь на что-то более строгое и посмотрите, как изменился образ.

Следите за количеством слоев в одежде. Безусловно, многослойность сегодня в тренде, но это не значит, что стоит накидать на себя все вещи из шкафа, оправдывая желанием согреться. Стилист Дарья Тронова в своем блоге советует найти баланс между красотой и практичностью — это всегда выигрышный вариант.

