Популярная телеведущая показала фото в крошечнном бикини

Популярная английская телеведущая Меган Бартон-Хэнсон показала откровенное фото. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя знаменитость запечатлела себя на камеру в зелено-голубом бикини, которое состояло из бюстгальтера с пестрым орнаментом и плавок с завязками на талии. При этом она повернулась к зеркалу спиной и продемонстрировала частично оголенные ягодицы. Кроме того, телезвезда собрала распущенные волосы в хвост, а в качестве украшений выбрала браслеты.

