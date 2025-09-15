Перечислена трендовая обувь на эту осенью

Облегающие ботинки будут в тренде осенью 2025 года, на них могут присутствовать пиратские детали, отделка из овчины и рюши. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных стилистов.

© Газета.Ru

Кроме того, в моде гладкие модели до середины голени, которые можно сочетать с пальто оверсайз и платьями миди-длины, а также винтажные решения, например облегающие гофрированные сапоги с пряжками.

«Сочетайте облегающие ботинки со свободным верхом — oversize-пальто, платья А-силуэта, объемные свитера. Стилист Габриэлла Карефа-Джонсон демонстрирует идеальный баланс: элегантные кожаные ботинки до середины голени с рубашкой-регли и джортами», — добавили в сообщении.

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов до этого перечислил главные тренды с Недели моды в Нью-Йорке. По его словам, марафон Fashion Weeks ss'26 уже начался — неделя моды в Нью-Йорке в самом разгаре, но о грядущих трендах говорить еще рано. При этом он призвал взять на заметку перья, бахрому, художественную перфорацию и изделия из шелковых платков.