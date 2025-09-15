Дочь Николь Кидман прошлась по улице в прозрачной блузе

Дочь австралийской и американской актрисы Николь Кидман Сандей Роуз Кидман-Урбан прошлась по улице в откровенном наряде. Соответствующий снимок публикует Page Six.

17-летняя наследница знаменитости привлекла внимание папарацци на Неделе моды в Нью-Йорке. Для данного случая девушка выбрала черные брюки и укороченную прозрачную блузу в тон.

При этом звезда отказалась от бюстгальтера. В качестве аксессуаров она выбрала маленькую сумку и солнцезащитные очки. Образ завершили босоножки на каблуках.

В апреле 2024 года дочь Николь Кидман Фэйт Маргарет Кидман-Урбан на фото оценили словами «намного красивее матери». Папарацци сняли девочку в аэропорту Сиднея, когда она прибыла туда со своим отцом — певцом и композитором Китом Урбаном.