55-летняя Кэтрин Зета-Джонс пришла на премию в полупрозрачном платье

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс в откровенном наряде пришла на церемонию вручения премии «Эмми» в Лос-Анджелесе, США. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

55-летняя звезда появилась на мероприятии в полупрозрачном облегающем макси-платье черного цвета. Одежда обнажала плечи и часть груди отказавшейся от бюстгальтера артистки и была оформлена бусинами и аппликациями.

В то же время знаменитость надела босоножки на высоких каблуках, распустила уложенные волнами волосы и дополнила образ серьгами-подвесками.

В сентябре 2024 года Кэтрин Зета-Джонс показала свое архивное откровенное фото в честь 80-летия мужа — американского актера Майкла Дугласа.