Российские эскортницы массово принялись худеть из-за тренда на анорексию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

© Lenta.ru

Представительницы эскорт-услуг заявили, что в последнее время клиенты часто выбирают болезненно худых девушек. По их мнению, тенденция пришла в Россию из США и Франции, поскольку иностранки стали активно публиковать в TikTok видео с демонстрацией своего тела.

Собеседницы Telegram-канала отметили, что некоторые клиенты считают работниц с параметрами 80-50-80 толстыми. В настоящий момент они предпочитают девушек, вес которых достигает 35-40 килограммов. Благодаря таким внешним данным стоимость их услуг заметно выше, чем у эскортниц с более пышными формами. В то же время, несмотря на высокий заработок, у многих развивается РПП (расстройство пищевого поведения — прим. «Ленты.ру»).

Ранее сообщалось, что бывшая жена футболиста Павла Мамаева манекенщица Алана Мамаева приняла участие в корейской Неделе моды и восхитила дизайнеров худобой.