Скандальная звезда «Эйфории» выложила фото в купальнике

Скандальная звезда сериала «Эйфория» и актриса Сидни Суини снялась в купальнике с декольте. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя Сидни Суини показала кадры, сделанные во время ее отдыха на озере. Актриса предстала перед камерой в черном слитном купальнике с декольте и солнцезащитных очках. Артистка была запечатлена с распущенными волосами и без косметики на фоне водоема и горы. Знаменитость рассказала, что каталась на водных лыжах, прыгала со скалы и гуляла с друзьями.

В конце июля Сидни Суини оказалась в центре скандала — ее раскритиковали за «нацистскую пропаганду» из-за участия в рекламной кампании бренда American Eagle. Поводом стал слоган коллекции «У Сидни Суини отличные джинсы», который в английской версии звучит как игра слов: great jeans / great genes («отличные джинсы» / «отличные гены»). Интернет-пользователи посчитали, что в рекламе American Eagle отсылает к идеям евгеники, нацизма и превосходства белой расы.

Позже президент США Дональд Трамп похвалил актрису, узнав, что она зарегистрированная республиканка.