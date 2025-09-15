Косметолог рассказала, как подготовить кожу к отопительному сезону

С наступлением отопительного сезона наша кожа сталкивается с серьезными испытаниями: сухой воздух, перепады температур и центральное отопление могут значительно ухудшить ее состояние.

Прокопенко Анастасия Сергеевна, врач-дерматолог, косметолог, клинический нутрициолог, эксперт бренда уходовой косметики PORODA, рассказала мне о том, с какими проблемами сталкивается кожа в отопительный сезон, как минимизировать его негативные последствия и сохранить кожу увлажненной, сияющей и здоровой.

Почему отопительный сезон так вреден для кожи

Когда включается центральное отопление или кондиционеры в режиме обогрева, воздух в помещениях становится значительно суше. Это приводит к тому, что влага начинает активно испаряться с поверхности кожи, нарушая ее естественный гидролипидный барьер. Результат — дегидратация, потеря эластичности, появление мелких морщинок и общее ухудшение состояния кожи.

Как подготовить кожу к отопительному сезону

Правильная и своевременная подготовка поможет минимизировать негативные последствия отопительного сезона и сохранить кожу увлажненной, сияющей и здоровой. Начните действовать уже сейчас, пока сезон еще не вступил в свои полные права.

Мягкое очищение

Откажитесь от агрессивных очищающих средств с сульфатами, которые «до скрипа» очищают кожу, лишая ее естественных липидов. Выбирайте мягкие, кремовые или масляные умывалки, гидрофильные масла, молочко. Они очищают кожу, не нарушая ее барьерные функции.

Умывайтесь теплой, но не горячей водой. Горячая вода дополнительно сушит кожу.

Усиленное увлажнение и питание

Ваш легкий летний увлажняющий крем, скорее всего, не справится с вызовами отопительного сезона. Перейдите на более плотные, насыщенные кремы и бальзамы. Ищите в составе церамиды, жирные кислоты, сквалан, масла (ши, жожоба, авокадо, аргановое), глицерин, мочевину и, конечно, гиалуроновую кислоту.

Наносите увлажняющее средство сразу после умывания на слегка влажную кожу, чтобы «запечатать» влагу.

Дополнительные средства

Увлажняющие сыворотки и маски с высокой концентрацией гиалуроновой кислоты, пантенола, центеллы азиатской или пептидов станут отличным дополнением к крему. Они помогут насытить кожу влагой изнутри.

Деликатное отшелушивание

Сократите использование скрабов с абразивными частицами и агрессивных кислотных пилингов. Отдайте предпочтение мягким энзимным пилингам или средствам с PHA-кислотами (глюконолактон, лактобионовая кислота), которые действуют очень деликатно, не повреждая защитный барьер.

Отшелушивайте кожу не чаще одного раза в 1-2 недели, чтобы удалить ороговевшие клетки, мешающие проникновению увлажняющих средств, но не пересушить кожу.

Используйте увлажнитель воздуха

Приобретите увлажнитель воздуха и поставьте его в спальне или гостиной. Это значительно повысит уровень влажности в помещении и уменьшит испарение влаги с вашей кожи. Оптимальный уровень влажности для кожи — 50-60%.

Пейте достаточное количество воды

Это, пожалуй, самый распространенный совет, которым, к сожалению, многие пренебрегают. Никакие кремы не спасут кожу, если организм обезвожен. Пейте достаточное количество чистой воды в течение дня — 30 мл на 1 кг веса. Травяные чаи и несладкие компоты также приветствуются.

Защита от солнца круглый год

Ультрафиолетовые лучи активны круглый год, а UVA-лучи способны проникать сквозь окна, вызывая фотостарение и повреждая ослабленную сухим воздухом кожу.

Продолжайте использовать крем с SPF, даже если вы проводите большую часть времени дома.

Тело, руки и губы также нуждаются в усиленном уходе

Не забывайте про другие участки тела, которые также страдают от сухости — используйте бальзам для губ и питательные кремы для тела и рук.

Правильная подготовка кожи к отопительному сезону поможет избежать многих проблем и сохранить ее здоровой и красивой. Начните подготовку заранее, и ваша кожа будет благодарна вам весь зимний период. Помните, что профилактика всегда эффективнее, чем борьба с уже существующими проблемами.