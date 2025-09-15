Селена Гомес повторила образ Николь Кидман

Похудевшая певица Селена Гомес повторила образ коллеги Николь Кидман. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Селена Гомес посетила церемонию вручения премии «Эмми», которая прошла 14 сентября в Лос-Анджелесе. Певица появилась на публике вместе со своим женихом, музыкальным продюсером Бенни Бланко. Артистка надела красное силуэтное макси-платье Louis Vuitton с открытыми плечами. В похоже образе Николь Кидман позировала на церемонии вручения премии «Оскар» в 2007 году.

В августе папарацци подловили Селену Гомес во время ее девичника в Кабо-Сан-Лукасе, Мексика. Певица отдыхала на яхте в компании своих близких подруг, среди которых были Эшли Кук, Ракель Стивенс, Кортни Лопес и ее кузина Присцилла Мари. Поп-исполнительница была одета в черный слитный купальник. Актриса собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа. Читатели Daily Mail раскритиковали внешний вид знаменитости.

В июле Селена Гомес показала изменившуюся фигуру в черном топе и легинсах. Певица сильно похудела за последние месяцы, однако детали диеты она не раскрывала. Она также распустила волосы и отказалась от макияжа.