Хинштейн пригрозил подрядчику "работой за еду" из-за проблем на объектах

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время совещания правительства региона предупредил руководителя подрядной организации "Спецрегионгарант", что затягивание сроков на его объектах закончится для него "очень плохо", глава фирмы будет работать бесплатно, за еду.

Во время своего доклада на совещании правительства области и.о. главы города Курска Сергей Котляров рассказал Хинштейну о ходе работ по благоустройству территории около торгового центра "Куряночка". Общественное пространство начали создавать в мае. Компания-подрядчик "Спецрегионгарант" начала затягивать сроки, но пообещала закончить к 30 октября. Хинштейн вспомнил, что эта же организация ремонтирует школу в Октябрьском районе Курска, сейчас есть риск по не вводу здания в эксплуатацию, отметил врио губернатора.

"Я вам ответственно говорю, для вас лично все это закончится очень плохо. Вы будете работать бесплатно, за еду. Три раза в день у нас там питание, вам ваши знакомые расскажут. Если я в ближайшие дни не увижу увеличения людей на "Куряночке", и мне не доложат об изменении ситуации с Ленинской школой, третьего предупреждения не будет", - сказал он, обращаясь к подрядчику.

Ранее в ходе заседания правительства региона врио губернатора рассказал, что компания "Спецрегионагрегат" связана со скандальной Корпорацией развития Курской области (КРКО). КРКО выдала подрядчику взаймы 52 млн рублей под 0,1%. Сроки возврата средств по договору истекли, а "Спецрегионагрегат" погасил только порядка 10 млн, отметил Хинштейн.