Лайфхаки визажистов: как продлить стойкость макияжа

Стойкость макияжа зависит не только от бренда косметики, но и от правильной подготовки кожи. Чаще всего проблема начинается еще до нанесения тонального крема.

Одна из причин – слишком насыщенный или неправильно подобранный уход. Наслоение нескольких средств, особенно с плотной текстурой, может мешать макияжу фиксироваться. Также важно учитывать тип кожи. Например, жирная кожа требует стойких матовых тональных основ. На более легких текстурах макияж может поплыть уже через пару часов.

Фиксатор для макияжа тоже играет роль, особенно если использовать его не только в конце, а после каждого слоя (тон, пудра, румяна), результат будет держаться дольше. Не стоит игнорировать и рассыпчатую пудру, она фиксирует макияж и помогает ему не скатываться.

И, наконец, еще один фактор – прикосновения к лицу в течение дня. Это влияет не только на стойкость, но и на чистоту кожи. Устойчивый макияж – это не столько косметика, сколько грамотный подход к этапам его нанесения.

