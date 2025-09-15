Популярная звезда 90-х изменилась до неузнаваемости

Канадский и американский актер, комедиант и продюсер Рик Моранис попал в объективы папарацци в аэропорту. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Популярная звезда 90-х, которая, по мнению журналистов, изменилась до неузнаваемости, была запечатлена в коричневых брюках и темно-синей кофте.

Помимо этого, знаменитость надел белую рубашку и черные ботинки. Образ завершила серая бейсболка. При этом в руках Моранис держал чемодан.

