Косметолог подсказал стойкий SPF-крем

Адаптивный солнцезащитный крем не нужно обновлять каждые два часа. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог марки d'Alba Екатерина Анчикова.

© unsplash

«Адаптивная технология в солнцезащитном креме гарантирует, что кожа будет защищена ровно настолько, насколько это необходимо в каждый конкретный момент, без необходимости повторного нанесения каждые два часа. К тому же при использовании таких средств ожидается меньший раздражающий эффект на кожу по сравнению с химическими факторами защиты», — заявила эксперт.

Анчикова пояснила, что в основе технологии лежат не фильтры в привычном понимании, а электронные наночастицы.

«Частицы в таком средстве действуют как микроскопические "умные зеркала". В условиях слабого UV-излучения они располагаются на коже, обеспечивая базовый уровень защиты (например, SPF 20). Однако при увеличении интенсивности ультрафиолета их кристаллическая решетка временно меняется. Частицы начинают отражать и рассеивать UV-лучи гораздо активнее. Они буквально уплотняют свою защитную сеть на поверхности кожи, автоматически повышая фактор защиты до необходимого уровня (например, до SPF 50+)», — рассказала врач.

По словам эксперта, технологии адаптации могут быть встроены не только в крем, но и в его контейнер. Например, флакон с солнцезащитным кремом, оснащенный собственным мини-УФ-датчиком, может менять цвет или подавать сигнал, когда интенсивность излучения становится опасной и пора нанести средство повторно.

Анчикова обратила внимание, что в составе крема могут также присутствовать микрокапсулы с разными активами (увлажняющими, успокаивающими, антиоксидантными), которые высвобождаются в ответ на конкретные изменения кожи.

«На экране телефона можно будет в реальном времени увидеть, как UV-лучи разной интенсивности падают на лицо, а умный крем «блокирует» их в виде наглядной защитной сетки», — заключила врач.

