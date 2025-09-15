Эксперт рассказал, какие патчи помогут в борьбе с акне

«Умные» патчи, которые накладывают на кожу для диагностики, способны помочь подобрать уход тем, кто страдает от акне. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог марки d'Alba Екатерина Анчикова.

© unsplash

«Для тех, кто страдает акне, экземой и розацеа, "умные" патчи будут реальным подспорьем и позволят подбирать уход на основе точных данных, а не догадок. Даже если вы не обращались к косметологу и сами не можете точно поставить диагноз, такие бьюти-гаджеты будут полезны», — заявила эксперт.

Анчикова пояснила, что в основу «умного» патча встроен гибкий микрочип, оснащенный миниатюрными биосенсорами. При контакте с кожей он начинает непрерывно мониторить ключевые параметры, например, уровень гидратации: сенсоры анализируют трансэпидермальную потерю воды — ключевой показатель способности кожи удерживать влагу. Это позволяет точно определить момент обезвоживания, не дожидаясь, пока человек почувствует стянутость.

По словам врача, микрочип также может определить кислотно-щелочной баланс кожи, колебания которого могут сигнализировать о начале воспалительных процессов, активности вредных бактерий или нарушении работы сальных желез.

Анчикова добавила, что данные в реальном времени передаются по Bluetooth на смартфон, где специальное приложение анализирует их, строит графики и дает персональные рекомендации: когда нужно увлажнить кожу, сменить уходовое средство или обратиться к дерматологу.

Врач заявила, что в будущем «умные» патчи будут отправлять информацию для обработки ИИ, который сможет проанализировать долгосрочные тренды (например, постепенное снижение гидратации или колебания pH) и предсказывать обострение таких состояний за несколько дней до появления видимых симптомов. Таким образом пациент с хроническими дерматозами сможет заранее скорректировать уход.

«Приложение на основе собранных данных сможет не просто сообщать о проблеме, а предлагать конкретные решения, например, порекомендовать средство с керамидами или гиалуроновой кислотой, чтобы увлажнить кожу», — пояснила Анчикова.

Эксперт также предположила, что благодаря приложению пользователь сможет наглядно увидеть, как новый крем или сыворотка влияют на его кожу. Графики гидратации, упругости (эластичности) и pH покажут реальную эффективность средства.

Кроме того, система сможет определить, в какое время суток кожа лучше всего воспринимает активные ингредиенты (например, экстракт белого трюфеля или ниацинамид), и подсказать идеальное время для нанесения каждого продукта.

По мнению врача, следующим шагом в развитии «умных» патчей станет мониторинг не только физических, но и химических показателей.

«Например, разрабатываются сенсоры, способные по поту человека отслеживать уровень кортизола (гормон стресса), а также показатели усталости и метаболизма, глюкозы и электролитов. Специальные биомаркеры в поте или кожном сале могут сигнализировать о начале скрытого воспалительного процесса, невидимого глазу», — объяснила дерматолог.

Анчикова обратила внимание, что «умные» патчи не будут вредить окружающей среде, так как микрочипы и сенсоры могут создаваться из экологичных материалов на основе шелка, целлюлозы или специальных полимеров, которые безопасно растворяются после окончания срока службы.

