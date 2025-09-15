Косметолог Анчикова: умные патчи помогут выбрать уходовые средства от акне

Газета.Ru

«Умные» патчи, которые накладывают на кожу для диагностики, способны помочь подобрать уход тем, кто страдает от акне. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог марки d'Alba Екатерина Анчикова.

Эксперт рассказал, какие патчи помогут в борьбе с акне
© unsplash
«Для тех, кто страдает акне, экземой и розацеа, "умные" патчи будут реальным подспорьем и позволят подбирать уход на основе точных данных, а не догадок. Даже если вы не обращались к косметологу и сами не можете точно поставить диагноз, такие бьюти-гаджеты будут полезны», — заявила эксперт.

Анчикова пояснила, что в основу «умного» патча встроен гибкий микрочип, оснащенный миниатюрными биосенсорами. При контакте с кожей он начинает непрерывно мониторить ключевые параметры, например, уровень гидратации: сенсоры анализируют трансэпидермальную потерю воды — ключевой показатель способности кожи удерживать влагу. Это позволяет точно определить момент обезвоживания, не дожидаясь, пока человек почувствует стянутость.

По словам врача, микрочип также может определить кислотно-щелочной баланс кожи, колебания которого могут сигнализировать о начале воспалительных процессов, активности вредных бактерий или нарушении работы сальных желез.

Анчикова добавила, что данные в реальном времени передаются по Bluetooth на смартфон, где специальное приложение анализирует их, строит графики и дает персональные рекомендации: когда нужно увлажнить кожу, сменить уходовое средство или обратиться к дерматологу.

Врач заявила, что в будущем «умные» патчи будут отправлять информацию для обработки ИИ, который сможет проанализировать долгосрочные тренды (например, постепенное снижение гидратации или колебания pH) и предсказывать обострение таких состояний за несколько дней до появления видимых симптомов. Таким образом пациент с хроническими дерматозами сможет заранее скорректировать уход.

«Приложение на основе собранных данных сможет не просто сообщать о проблеме, а предлагать конкретные решения, например, порекомендовать средство с керамидами или гиалуроновой кислотой, чтобы увлажнить кожу», — пояснила Анчикова.

Эксперт также предположила, что благодаря приложению пользователь сможет наглядно увидеть, как новый крем или сыворотка влияют на его кожу. Графики гидратации, упругости (эластичности) и pH покажут реальную эффективность средства.

Кроме того, система сможет определить, в какое время суток кожа лучше всего воспринимает активные ингредиенты (например, экстракт белого трюфеля или ниацинамид), и подсказать идеальное время для нанесения каждого продукта.

По мнению врача, следующим шагом в развитии «умных» патчей станет мониторинг не только физических, но и химических показателей.

«Например, разрабатываются сенсоры, способные по поту человека отслеживать уровень кортизола (гормон стресса), а также показатели усталости и метаболизма, глюкозы и электролитов. Специальные биомаркеры в поте или кожном сале могут сигнализировать о начале скрытого воспалительного процесса, невидимого глазу», — объяснила дерматолог.

Анчикова обратила внимание, что «умные» патчи не будут вредить окружающей среде, так как микрочипы и сенсоры могут создаваться из экологичных материалов на основе шелка, целлюлозы или специальных полимеров, которые безопасно растворяются после окончания срока службы.

До этого россиянам раскрыли секрет, как избежать осеннего обострения акне.