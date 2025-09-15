Звезда сериала «Уэнздей» и актриса Дженна Ортега появилась на публике с голой грудью. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

22-летняя Дженна Ортега стала гостьей церемонии премии «Эмми», которая прошла 14 сентября в Лос-Анджелесе. Актриса выбрала для светского мероприятия топ Givenchy, состоящий из кристаллов и бусин. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость добавила к образу темно-синюю макси-юбку с разрезом, босоножки на каблуках, кольца, серьги и браслет. Визажист сделал ей макияж с голубыми тенями, черными стрелками и бордовой помадой, а стилист — укладку с эффектом мокрых волос.

© Газета.Ru

На церемонии «Эмми» также были Кэтрин Зета-Джонс, Селена Гомес и Бенни Бланко, Сидни Суини, Рита Ора и другие звезды.

В середине августа Дженна Ортега снялась для выпуска мексиканского журнала Vogue. На обложке актриса была запечатлена, лежа на сене. Артистка предстала перед камерой в белом корсете с молниями, расстегнутой рубашке и черных коротких шортах. Знаменитость дополнила образ чокером и бантом на голову. Ей уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле. Автором съемки выступила фотограф Паола Кудацки.