Кэтрин Зета-Джонс вышла в свет в «голом» платье

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс продемонстрировала фигуру в «голом» платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

55-летняя Кэтрин Зета-Джонс стала гостьей церемонии премии «Эмми», которая состоялась 14 сентября в Лос-Анджелесе. Актриса предстала на красной дорожке в черном макси-платье с полупрозрачным верхом, украшенном пайетками. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость добавила к образу блестящие серьги и босоножки на каблуках. Кэтрин Зете-Джонс уложили волосы в локоны и сделали макияж с черной подводкой, румянами и коричневой помадой.

© Газета.Ru

На премии появилась и коллега актрисы из сериала «Уэнздей» Дженна Ортега. Она выбрала для светского мероприятия топ Givenchy, состоящий из кристаллов и бусин. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость добавила к образу темно-синюю макси-юбку с разрезом, босоножки на каблуках, кольца, серьги и браслет.

Среди гостей также были Селена Гомес и Бенни Бланко, Скарлетт Йоханссон, Сидни Суини, Рита Ора и другие звезды.