Сын Кадырова показал часы за десятки миллионов рублей

Дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Табарик опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фото брата Адама. 17-летний Кадыров предстал в белой рубашке, черных брюках и шляпе, а на его левой руке были надеты часы, похожие на часы американского бренда Jacob&Co из серии Epic SF24, пишет издание «Верстка» (внесено Минюстом в реестр иноагентов).

Стоимость подобных часов составляет 496 715 долларов (41 миллион рублей).

Аксессуар изготовлен из 18-каратного белого золота, а его корпус украшен 104 бриллиантами. В серии Epic SF24 было выпущено всего 18 экземпляров. В настоящий момент они все распроданы.

В июне сообщалось, что Адама Кадырова заметили за рулем редкого Mercedes из лимитированной серии, поставка которых в Россию запрещена.