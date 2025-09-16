Гид по стилю: что носить осенью, чтобы выглядеть стильно и не замерзнуть
Синоптики предупреждают: совсем скоро в столичный регион придет по-настоящему осенняя погода, а это значит, что пора убрать летнюю одежду подальше и подумать о том, что носить в холода. «Вечерняя Москва» узнала у персонального стилиста Селены Сафаровой, какие вещи стоит купить в этом сезоне и как их сочетать, чтобы пережить любые сюрпризы погоды с комфортом и стилем.
По ее словам, осенний сезон для мира моды всегда особенный. Это период слоев, фактур и игры с аксессуарами. Холодная часть осени — время, когда хочется тепла и комфорта, но при этом сохранить стиль.
Цвета осени
Каждый сезон диктует свои тренды, и этой осенью в моде:
- Теплые землистые оттенки: терракота, глина, насыщенный беж, шоколад.
- Глубокие благородные тона: бордо, винный, индиго, изумрудный.
- Серый в разных вариациях — от графитового до туманно-перламутрового.
- Акценты: алый, сапфировый, фуксия и неоново-зеленый как точечные всплески цвета.
- Белый (молочный, сливочный) — трендовый контраст к темным фактурам.
Важно помнить:
Цвет — это не только про моду, а про вас лично. Палитру гардероба нужно подбирать с учетом вашей внешности, характера и настроения. Цвета должны отвечать не только сезону, но и вашему состоянию. Например, если вам в ноябре хочется надеть солнечный желтый свитер — это не ошибка, а сильный стильный жест. Яркие оттенки поднимают настроение и освежают даже самый минималистичный гардероб, — считает Сафарова.
Лайфхаки по цветам от стилиста:
- Винные и бордовые оттенки можно оживить свежими акцентами — зеленым, оранжевым, фуксией.
- Принты помогают выйти за рамки: например, «коровий» принт отлично сочетается с классической коричнево-бежевой базой.
- Чтобы не перегружать образ, к «тяжелым» осенним цветам добавляйте светлые и чистые оттенки: молочный, небесно-голубой, пудрово-розовый.
Нестандартные цветовые решения для холодной осени:
- бордо и салатовый — винный оттенок раскрывается рядом с ярким лаймовым;
- графит и лимонный — современный дуэт строгости и энергии;
- карамель и фуксия — землистые тона оживают в паре с ярким розово-малиновым;
- шоколад и небесно-голубой — гармония земли и воздуха;
- темно-зеленый и розовый кварц — баланс природного и романтичного;
- бежевый и серебро — классика и трендовый металл;
- терракот и ультрамарин — теплый и холодный акцент в одном образе.
Один неожиданный цвет в аксессуаре, например шарф, сумка или обувь, способен полностью обновить привычный гардероб, — заверила собеседница «ВМ».
Верхняя одежда
Как рассказала стилист, в качестве верхней одежды в этом сезоне лучше выбрать:
- пальто-халат в длине миди — универсально и элегантно;
- дафлкот — с легким приталиванием или акцентом на талию через грубый ремень;
- куртку-бомбер oversize — остается в тренде, но в сочетании с более женственными низами;
- приталенную кожаную куртку или куртку-пиджак из кожи — в элегантном силуэте;
- стеганые куртки и пальто — в молочном, серо-голубом или графитовом цвете.
Обувь
Лучшими вариантами обуви на холодную осень в этом сезоне являются:
- кроссовки на плоском ходу — белые или цветные, для баланса с классической одеждой;
- изящные сапоги на низком каблуке или плоской подошве;
- ботинки с более тонкой подошвой, чем в прошлых сезонах;
- лоферы на плоском ходу, с носками или тонкими гольфами;
- носочно-чулочная эстетика: обувь в паре с фактурными колготами, гольфами и чулочными элементами как часть образа.
Верх (свитера, лонгсливы, кардиганы):
- объемные свитера с высоким горлом;
- лонгсливы с принтами (арт, слоганы, графика);
- тонкие водолазки для многослойности;
- кардиганы oversize — с ремнем или акцентными пуговицами;
- тонкие кардиганы на пуговичках — как первый слой, на голое тело или на шелковую майку.
А полоска и клетка — ключевые рисунки сезона, — добавила стилист.
Низ (джинсы, брюки):
- прямые джинсы с высокой посадкой;
- широкие брюки-палаццо из шерсти или твида;
- кожаные брюки (черные, шоколадные);
- карго из плотного хлопка или шерсти.
Платья:
- трикотажные миди;
- сарафаны с возможностью носить с водолазкой;
- платье-комбинация + тонкий кардиган или пальто-халат;
- платья-рубашка из денима или хлопка.
Аксессуары:
- шарфы-«одеяла» в клетку или однотонные;
- шапки-бини и шерстяные береты;
- кожаные перчатки — длинные или укороченные;
- пояса поверх пальто и свитеров для силуэта;
- сумки-шоперы из кожи и мини-сумки строгой формы;
- шляпы-федоры и мягкие панамы из шерсти.
Базовый минимум на холодную осень:
- пальто миди в нейтральном цвете;
- легкий дафлкот с ремнем или бомбер;
- джинсы прямого кроя и теплые брюки;
- объемный свитер, тонкая водолазка и кардиган на пуговицах;
- кроссовки + пара сапог или ботинок на плоском ходу.;
- шарф крупной вязки, кожаные перчатки, шапка или берет;
- минимум одна сумка на каждый день и одна для выхода;
- аксессуары для носочно-чулочной эстетики (гольфы, плотные колготки, чулочные вставки).
Не бойтесь сочетать одежду разных фактур, создавать многослойность и подбирать цвета, которые подходят именно вам. Холодная осень — это сезон фактур и цвета. Сочетайте шерсть с кожей, трикотаж с шелком, замшу с металлизированной фурнитурой. Контраст и многослойность — главный прием, а палитра, которая работает именно с вашей энергией, сделает образ не просто модным, а индивидуальным, — заключила Сафарова.
