Что носить осенью, чтобы выглядеть стильно и не замерзнуть

Синоптики предупреждают: совсем скоро в столичный регион придет по-настоящему осенняя погода, а это значит, что пора убрать летнюю одежду подальше и подумать о том, что носить в холода. «Вечерняя Москва» узнала у персонального стилиста Селены Сафаровой, какие вещи стоит купить в этом сезоне и как их сочетать, чтобы пережить любые сюрпризы погоды с комфортом и стилем.

© Вечерняя Москва

По ее словам, осенний сезон для мира моды всегда особенный. Это период слоев, фактур и игры с аксессуарами. Холодная часть осени — время, когда хочется тепла и комфорта, но при этом сохранить стиль.

Цвета осени

Каждый сезон диктует свои тренды, и этой осенью в моде:

Теплые землистые оттенки: терракота, глина, насыщенный беж, шоколад.

Глубокие благородные тона: бордо, винный, индиго, изумрудный.

Серый в разных вариациях — от графитового до туманно-перламутрового.

Акценты: алый, сапфировый, фуксия и неоново-зеленый как точечные всплески цвета.

Белый (молочный, сливочный) — трендовый контраст к темным фактурам.

Важно помнить:

Цвет — это не только про моду, а про вас лично. Палитру гардероба нужно подбирать с учетом вашей внешности, характера и настроения. Цвета должны отвечать не только сезону, но и вашему состоянию. Например, если вам в ноябре хочется надеть солнечный желтый свитер — это не ошибка, а сильный стильный жест. Яркие оттенки поднимают настроение и освежают даже самый минималистичный гардероб, — считает Сафарова.

Лайфхаки по цветам от стилиста:

Винные и бордовые оттенки можно оживить свежими акцентами — зеленым, оранжевым, фуксией.

Принты помогают выйти за рамки: например, «коровий» принт отлично сочетается с классической коричнево-бежевой базой.

Чтобы не перегружать образ, к «тяжелым» осенним цветам добавляйте светлые и чистые оттенки: молочный, небесно-голубой, пудрово-розовый.

Нестандартные цветовые решения для холодной осени:

бордо и салатовый — винный оттенок раскрывается рядом с ярким лаймовым;

графит и лимонный — современный дуэт строгости и энергии;

карамель и фуксия — землистые тона оживают в паре с ярким розово-малиновым;

шоколад и небесно-голубой — гармония земли и воздуха;

темно-зеленый и розовый кварц — баланс природного и романтичного;

бежевый и серебро — классика и трендовый металл;

терракот и ультрамарин — теплый и холодный акцент в одном образе.

Один неожиданный цвет в аксессуаре, например шарф, сумка или обувь, способен полностью обновить привычный гардероб, — заверила собеседница «ВМ».

Верхняя одежда

Как рассказала стилист, в качестве верхней одежды в этом сезоне лучше выбрать:

пальто-халат в длине миди — универсально и элегантно;

дафлкот — с легким приталиванием или акцентом на талию через грубый ремень;

куртку-бомбер oversize — остается в тренде, но в сочетании с более женственными низами;

приталенную кожаную куртку или куртку-пиджак из кожи — в элегантном силуэте;

стеганые куртки и пальто — в молочном, серо-голубом или графитовом цвете.

Обувь

Лучшими вариантами обуви на холодную осень в этом сезоне являются:

кроссовки на плоском ходу — белые или цветные, для баланса с классической одеждой;

изящные сапоги на низком каблуке или плоской подошве;

ботинки с более тонкой подошвой, чем в прошлых сезонах;

лоферы на плоском ходу, с носками или тонкими гольфами;

носочно-чулочная эстетика: обувь в паре с фактурными колготами, гольфами и чулочными элементами как часть образа.

Верх (свитера, лонгсливы, кардиганы):

объемные свитера с высоким горлом;

лонгсливы с принтами (арт, слоганы, графика);

тонкие водолазки для многослойности;

кардиганы oversize — с ремнем или акцентными пуговицами;

тонкие кардиганы на пуговичках — как первый слой, на голое тело или на шелковую майку.

А полоска и клетка — ключевые рисунки сезона, — добавила стилист.

Низ (джинсы, брюки):

прямые джинсы с высокой посадкой;

широкие брюки-палаццо из шерсти или твида;

кожаные брюки (черные, шоколадные);

карго из плотного хлопка или шерсти.

Платья:

трикотажные миди;

сарафаны с возможностью носить с водолазкой;

платье-комбинация + тонкий кардиган или пальто-халат;

платья-рубашка из денима или хлопка.

Аксессуары:

шарфы-«одеяла» в клетку или однотонные;

шапки-бини и шерстяные береты;

кожаные перчатки — длинные или укороченные;

пояса поверх пальто и свитеров для силуэта;

сумки-шоперы из кожи и мини-сумки строгой формы;

шляпы-федоры и мягкие панамы из шерсти.

Базовый минимум на холодную осень:

пальто миди в нейтральном цвете;

легкий дафлкот с ремнем или бомбер;

джинсы прямого кроя и теплые брюки;

объемный свитер, тонкая водолазка и кардиган на пуговицах;

кроссовки + пара сапог или ботинок на плоском ходу.;

шарф крупной вязки, кожаные перчатки, шапка или берет;

минимум одна сумка на каждый день и одна для выхода;

аксессуары для носочно-чулочной эстетики (гольфы, плотные колготки, чулочные вставки).

Не бойтесь сочетать одежду разных фактур, создавать многослойность и подбирать цвета, которые подходят именно вам. Холодная осень — это сезон фактур и цвета. Сочетайте шерсть с кожей, трикотаж с шелком, замшу с металлизированной фурнитурой. Контраст и многослойность — главный прием, а палитра, которая работает именно с вашей энергией, сделает образ не просто модным, а индивидуальным, — заключила Сафарова.

В 2025 году существует множество тенденций, позволяющих оставаться стильными и молодыми в любом возрасте. Стилист Елена Павлова рассказала «ВМ» об актуальных стрижках и укладках для женщин от 50 и старше в этом году.