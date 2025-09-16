Гид по стилю: что носить осенью, чтобы выглядеть стильно и не замерзнуть

Вечерняя Москва

Синоптики предупреждают: совсем скоро в столичный регион придет по-настоящему осенняя погода, а это значит, что пора убрать летнюю одежду подальше и подумать о том, что носить в холода. «Вечерняя Москва» узнала у персонального стилиста Селены Сафаровой, какие вещи стоит купить в этом сезоне и как их сочетать, чтобы пережить любые сюрпризы погоды с комфортом и стилем.

По ее словам, осенний сезон для мира моды всегда особенный. Это период слоев, фактур и игры с аксессуарами. Холодная часть осени — время, когда хочется тепла и комфорта, но при этом сохранить стиль.

Цвета осени

Каждый сезон диктует свои тренды, и этой осенью в моде:

  • Теплые землистые оттенки: терракота, глина, насыщенный беж, шоколад.
  • Глубокие благородные тона: бордо, винный, индиго, изумрудный.
  • Серый в разных вариациях — от графитового до туманно-перламутрового.
  • Акценты: алый, сапфировый, фуксия и неоново-зеленый как точечные всплески цвета.
  • Белый (молочный, сливочный) — трендовый контраст к темным фактурам.

Важно помнить:

Цвет — это не только про моду, а про вас лично. Палитру гардероба нужно подбирать с учетом вашей внешности, характера и настроения. Цвета должны отвечать не только сезону, но и вашему состоянию. Например, если вам в ноябре хочется надеть солнечный желтый свитер — это не ошибка, а сильный стильный жест. Яркие оттенки поднимают настроение и освежают даже самый минималистичный гардероб, — считает Сафарова.

Лайфхаки по цветам от стилиста:

  • Винные и бордовые оттенки можно оживить свежими акцентами — зеленым, оранжевым, фуксией.
  • Принты помогают выйти за рамки: например, «коровий» принт отлично сочетается с классической коричнево-бежевой базой.
  • Чтобы не перегружать образ, к «тяжелым» осенним цветам добавляйте светлые и чистые оттенки: молочный, небесно-голубой, пудрово-розовый.

Нестандартные цветовые решения для холодной осени:

  • бордо и салатовый — винный оттенок раскрывается рядом с ярким лаймовым;
  • графит и лимонный — современный дуэт строгости и энергии;
  • карамель и фуксия — землистые тона оживают в паре с ярким розово-малиновым;
  • шоколад и небесно-голубой — гармония земли и воздуха;
  • темно-зеленый и розовый кварц — баланс природного и романтичного;
  • бежевый и серебро — классика и трендовый металл;
  • терракот и ультрамарин — теплый и холодный акцент в одном образе.
Один неожиданный цвет в аксессуаре, например шарф, сумка или обувь, способен полностью обновить привычный гардероб, — заверила собеседница «ВМ».

Верхняя одежда

Как рассказала стилист, в качестве верхней одежды в этом сезоне лучше выбрать:

  • пальто-халат в длине миди — универсально и элегантно;
  • дафлкот — с легким приталиванием или акцентом на талию через грубый ремень;
  • куртку-бомбер oversize — остается в тренде, но в сочетании с более женственными низами;
  • приталенную кожаную куртку или куртку-пиджак из кожи — в элегантном силуэте;
  • стеганые куртки и пальто — в молочном, серо-голубом или графитовом цвете.

Обувь

Лучшими вариантами обуви на холодную осень в этом сезоне являются:

  • кроссовки на плоском ходу — белые или цветные, для баланса с классической одеждой;
  • изящные сапоги на низком каблуке или плоской подошве;
  • ботинки с более тонкой подошвой, чем в прошлых сезонах;
  • лоферы на плоском ходу, с носками или тонкими гольфами;
  • носочно-чулочная эстетика: обувь в паре с фактурными колготами, гольфами и чулочными элементами как часть образа.

Верх (свитера, лонгсливы, кардиганы):

  • объемные свитера с высоким горлом;
  • лонгсливы с принтами (арт, слоганы, графика);
  • тонкие водолазки для многослойности;
  • кардиганы oversize — с ремнем или акцентными пуговицами;
  • тонкие кардиганы на пуговичках — как первый слой, на голое тело или на шелковую майку.
А полоска и клетка — ключевые рисунки сезона, — добавила стилист.

Низ (джинсы, брюки):

  • прямые джинсы с высокой посадкой;
  • широкие брюки-палаццо из шерсти или твида;
  • кожаные брюки (черные, шоколадные);
  • карго из плотного хлопка или шерсти.

Платья:

  • трикотажные миди;
  • сарафаны с возможностью носить с водолазкой;
  • платье-комбинация + тонкий кардиган или пальто-халат;
  • платья-рубашка из денима или хлопка.

Аксессуары:

  • шарфы-«одеяла» в клетку или однотонные;
  • шапки-бини и шерстяные береты;
  • кожаные перчатки — длинные или укороченные;
  • пояса поверх пальто и свитеров для силуэта;
  • сумки-шоперы из кожи и мини-сумки строгой формы;
  • шляпы-федоры и мягкие панамы из шерсти.

Базовый минимум на холодную осень:

  • пальто миди в нейтральном цвете;
  • легкий дафлкот с ремнем или бомбер;
  • джинсы прямого кроя и теплые брюки;
  • объемный свитер, тонкая водолазка и кардиган на пуговицах;
  • кроссовки + пара сапог или ботинок на плоском ходу.;
  • шарф крупной вязки, кожаные перчатки, шапка или берет;
  • минимум одна сумка на каждый день и одна для выхода;
  • аксессуары для носочно-чулочной эстетики (гольфы, плотные колготки, чулочные вставки).
Не бойтесь сочетать одежду разных фактур, создавать многослойность и подбирать цвета, которые подходят именно вам. Холодная осень — это сезон фактур и цвета. Сочетайте шерсть с кожей, трикотаж с шелком, замшу с металлизированной фурнитурой. Контраст и многослойность — главный прием, а палитра, которая работает именно с вашей энергией, сделает образ не просто модным, а индивидуальным, — заключила Сафарова.

