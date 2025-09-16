Алена Водонаева снялась у бассейна в откровенных позах

Российская телеведущая Алена Водонаева снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

© Соцсети

43-летняя знаменитость показала фото, сделанные в Калифорнии во время поездки в США. Она предстала перед камерой, сидя на стуле у бассейна в слитном купальнике голубого цвета с растительным принтом. Также предмет гардероба был оформлен П-образным декольте, поясом и глубокими вырезами для ног.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

В свою очередь, на нескольких фото экс-участница реалити-шоу «Дом-2» позировала с широко разведенными в стороны ногами.