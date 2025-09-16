Завершился пятый выпуск фестиваля-инсталляции World Fashion Shorts, специального события Московской недели моды
Пятый выпуск World Fashion Shorts представил абсолютно новую программу коротких фильмов о моде. В 2024 году фестиваль впервые провел конкурсный отбор фильмов для участия в программе. А в этот раз впервые было проведено голосование международного жюри, по результатам которого были определены победители и вручены награды.
На конкурс было прислано 75 работ, из них в программу вошел 21 фильм:
- «Библиотека», Россия, режиссер – Федор Алимов, стиль – Ольга Литвинцева
- «Виньвэ», Россия, режиссер – Мария Плеханова
- «Путешествие в затерянный мир», Казахстан, режиссер – Надежда Шибина, стиль – Ирина Аверкиева
- «Иди», Грузия / Россия / Армения, режиссер – Майя Чхартишвили
- Mokrov, Россия, режиссер – Федор Левшин
- Dogme, Россия, режиссер – Александр Матросов, стиль – Виктор Щелкунов, Александр Матросов
- «Следуй за своей мечтой», Россия, режиссер – Елена Мальцева, стиль – Наталья Витебская
- Femme fatale, Россия, режиссер – Никита Перков,
- «Проявление души», Россия, режиссер – Наталья Трушина, стиль – «Зойка бренд»
- «Внешний мир», Россия, режиссер – Мария Ваулина, стиль – Маргарита Багдасарян
- «Эхо», Россия, режиссеры – Яна Смирнова, Анна Смирнова
- «Природа чувств», Россия, режиссер – Елена Попкова,
- «Код многогранной женственности», Россия, режиссер – Роман Рыбалко
- «Искусство быть ярким», Россия, режиссер – Максим Цыбульский, стиль – Александр Кашлей
- «Бессонница», Россия, режиссер – Александра Исакова, стиль – София Бурнашева
- «Глубинное вдохновение», Россия, режиссер – Людмила Блейдор
- World Toxic Fashion, Россия, режиссер – Денис Скворцов
- Banner Ban, Россия, режиссер – Владимир Стекачев, стиль – Юлия Гвоздева
- «Фэшн-сказка "Форма жизни"», Россия, режиссер – Анна Лисица, стиль – Татьяна Семенцова
- X-Ray, Россия, режиссер – Мария Пронская, стиль – Назрин Джавадова
- «Эксцентрик», Россия, режиссер – Мария Плеханова
Победителями фестиваля стали:
- Гран-при – Dogme (Россия), режиссер – Александр Матросов, стиль – Виктор Щелкунов, Александр Матросов
- Специальный приз жюри «За оригинальное визуальное решение» - «Бессонница», режиссер – Александра Исакова, дизайн и стиль – София Бурнашева
- Специальный приз жюри «За поиски гармонии» - «Эхо» (Россия), режиссеры – Яна Смирнова, Анна Смирнова
- Специальный приз жюри «За поиски гармонии» - «Глубинное вдохновение» (Россия), режиссеры – Людмила Блейдор, Анастасия Пономарева, дизайнер – Дарья Киприянова
- Специальное упоминание жюри «За интеграцию моды в окружающую среду» – Banner Ban (Россия), режиссер – Владимир Стекачев, стиль – Юлия Гвоздева
Состав жюри:
- Дфаникс – США, глава фестиваля Cinnetica
- Бенч Белло – Филиппины, глава MIFFF (Manilla International Fashion Film Festival)
- Светлана Тегин – Россия, дизайнер, художник по костюмам
- Вильмер Вильямс – Бразилия, США, глава BAIFFF (Buenos Aires Fashion Film Festival)
В дизайне приза использовано традиционное елецкое кружево, созданное на фабрике «Елецкие кружева», история которой насчитывает уже несколько столетий.
Конкурсные работы были дополнены новыми фильмами международных партнеров фестиваля. Как и прежде, отобранные для показа фильмы были смонтированы в восемь тематических видеопотоков, которые демонстрировались одновременно по всему периметру мультимедийного зала Artplay.
Партнерами WFS остаются Cinettica Fashion & Art Festival (Мексика – США), Buenos Aires – Maiami International Fashion Film Festival (Аргентина – США), Manila International Fashion Film Festival (Филиппины) и Brazil Immersive Fashion Week (Бразилия). В этом году к нам впервые присоединился фестиваль Artfools (Греция).
В 19:00 – награждение победителей и перформанс Маши Яшниковой-Ткаченко «Пристальное преследование», посвященный взаимоотношениям танца, городской среды и фотографии. Вход по предварительной регистрации.
World Fashion Shorts: главное
World Fashion Shorts – однодневная мультимедийная инсталляция, соединяющая моду, кино и видеоарт. В ней собраны самые короткие и яркие работы в набирающем популярность у модных брендов и широкой публики жанре fashion film – фильм о моде. Проект был впервые представлен 30 ноября 2023 года как специальное событие BRICS+ Fashion Summit, вызвав большой интерес у профессионалов модной индустрии и молодой аудитории. Необычными для зрителей стали как сами фильмы, осмысляющие моду в контексте культурного разнообразия, так и способ их презентации. Ролики были выведены сразу на несколько экранов по всему периметру зала, что позволяло публике выбирать любую стратегию просмотра – от концентрации внимания на фильме, который акцентирован в тот или иной момент, до свободного поиска неожиданных визуальных рифм или контрастов – своего рода собственного «монтажа» окруживших зрителя со всех сторон движущихся картинок. Весенний выпуск World Fashion Shorts 2024 c обновленной программой и увеличенным числом тематических видеопотоков прошел в том же формате «полного погружения» в эффектную, порой экзотическую визуальность с помощью мультимедиа, а темой для public talk с участием зарубежных гостей стало развитие жанра модного фильма в России и в мире. Тогда же фестиваль объявил международный open call для участия в осеннем выпуске. Эксперты из разных стран просмотрели более 60 коротких фильмов со всего мира и выбрали лучшие – они стали основой программы, показанной в октябре. Результаты конкурса 2025 года будут представлены 30 августа, а весенняя программа собрала лучшее из всех предыдущих фестивалей-инсталляций. Таким образом, наш сезонный график сложился в формулу:
«Весной – лучшее. Осенью – новое».
Ведь даже лучшее не может не обновляться – каждый год мы будем двигаться к захватывающим приключениям в мире моды, кино и видеоарта.
Жанр коротких фильмов о моде активно развивается в мире. В первых двух выпусках World Fashion Shorts были показаны видео из Южной Африки и Северной Америки, Центральной и Юго-Восточной Азии, России и Беларуси. Вместе они создавали картину огромного разнообразия культур и расширяли представления о моде. Экспериментальный мультимедийный формат WFS подчеркивал именно этот аспект модных фильмов. В третьем выпуске, сохранившем принцип культурного разнообразия, значительное место заняли российские фильмы, и лучшие из них впоследствии были представлены в программах фестивалей-партнеров World Fashion Shorts и показаны в Берлине и Маниле. Четвертый выпуск суммировал результаты работы фестиваля перед стартом нового конкурсного раунда, финал которого можно будет увидеть уже совсем скоро.
Организатор World Fashion Shorts – Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.