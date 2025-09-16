Завершился пятый выпуск фестиваля-инсталляции World Fashion Shorts, специального события Московской недели моды

Пятый выпуск World Fashion Shorts представил абсолютно новую программу коротких фильмов о моде. В 2024 году фестиваль впервые провел конкурсный отбор фильмов для участия в программе. А в этот раз впервые было проведено голосование международного жюри, по результатам которого были определены победители и вручены награды.

© Пресс-служба

На конкурс было прислано 75 работ, из них в программу вошел 21 фильм:

«Библиотека», Россия, режиссер – Федор Алимов, стиль – Ольга Литвинцева

«Виньвэ», Россия, режиссер – Мария Плеханова

«Путешествие в затерянный мир», Казахстан, режиссер – Надежда Шибина, стиль – Ирина Аверкиева

«Иди», Грузия / Россия / Армения, режиссер – Майя Чхартишвили

Mokrov, Россия, режиссер – Федор Левшин

Dogme, Россия, режиссер – Александр Матросов, стиль – Виктор Щелкунов, Александр Матросов

«Следуй за своей мечтой», Россия, режиссер – Елена Мальцева, стиль – Наталья Витебская

Femme fatale, Россия, режиссер – Никита Перков,

«Проявление души», Россия, режиссер – Наталья Трушина, стиль – «Зойка бренд»

«Внешний мир», Россия, режиссер – Мария Ваулина, стиль – Маргарита Багдасарян

«Эхо», Россия, режиссеры – Яна Смирнова, Анна Смирнова

«Природа чувств», Россия, режиссер – Елена Попкова,

«Код многогранной женственности», Россия, режиссер – Роман Рыбалко

«Искусство быть ярким», Россия, режиссер – Максим Цыбульский, стиль – Александр Кашлей

«Бессонница», Россия, режиссер – Александра Исакова, стиль – София Бурнашева

«Глубинное вдохновение», Россия, режиссер – Людмила Блейдор

World Toxic Fashion, Россия, режиссер – Денис Скворцов

Banner Ban, Россия, режиссер – Владимир Стекачев, стиль – Юлия Гвоздева

«Фэшн-сказка "Форма жизни"», Россия, режиссер – Анна Лисица, стиль – Татьяна Семенцова

X-Ray, Россия, режиссер – Мария Пронская, стиль – Назрин Джавадова

«Эксцентрик», Россия, режиссер – Мария Плеханова

Победителями фестиваля стали:

Гран-при – Dogme (Россия), режиссер – Александр Матросов, стиль – Виктор Щелкунов, Александр Матросов

Специальный приз жюри «За оригинальное визуальное решение» - «Бессонница», режиссер – Александра Исакова, дизайн и стиль – София Бурнашева

Специальный приз жюри «За поиски гармонии» - «Эхо» (Россия), режиссеры – Яна Смирнова, Анна Смирнова

Специальный приз жюри «За поиски гармонии» - «Глубинное вдохновение» (Россия), режиссеры – Людмила Блейдор, Анастасия Пономарева, дизайнер – Дарья Киприянова

Специальное упоминание жюри «За интеграцию моды в окружающую среду» – Banner Ban (Россия), режиссер – Владимир Стекачев, стиль – Юлия Гвоздева

Состав жюри:

Дфаникс – США, глава фестиваля Cinnetica

Бенч Белло – Филиппины, глава MIFFF (Manilla International Fashion Film Festival)

Светлана Тегин – Россия, дизайнер, художник по костюмам

Вильмер Вильямс – Бразилия, США, глава BAIFFF (Buenos Aires Fashion Film Festival)

В дизайне приза использовано традиционное елецкое кружево, созданное на фабрике «Елецкие кружева», история которой насчитывает уже несколько столетий.

Конкурсные работы были дополнены новыми фильмами международных партнеров фестиваля. Как и прежде, отобранные для показа фильмы были смонтированы в восемь тематических видеопотоков, которые демонстрировались одновременно по всему периметру мультимедийного зала Artplay.

Партнерами WFS остаются Cinettica Fashion & Art Festival (Мексика – США), Buenos Aires – Maiami International Fashion Film Festival (Аргентина – США), Manila International Fashion Film Festival (Филиппины) и Brazil Immersive Fashion Week (Бразилия). В этом году к нам впервые присоединился фестиваль Artfools (Греция).

В 19:00 – награждение победителей и перформанс Маши Яшниковой-Ткаченко «Пристальное преследование», посвященный взаимоотношениям танца, городской среды и фотографии. Вход по предварительной регистрации.

© Пресс-служба

World Fashion Shorts: главное

World Fashion Shorts – однодневная мультимедийная инсталляция, соединяющая моду, кино и видеоарт. В ней собраны самые короткие и яркие работы в набирающем популярность у модных брендов и широкой публики жанре fashion film – фильм о моде. Проект был впервые представлен 30 ноября 2023 года как специальное событие BRICS+ Fashion Summit, вызвав большой интерес у профессионалов модной индустрии и молодой аудитории. Необычными для зрителей стали как сами фильмы, осмысляющие моду в контексте культурного разнообразия, так и способ их презентации. Ролики были выведены сразу на несколько экранов по всему периметру зала, что позволяло публике выбирать любую стратегию просмотра – от концентрации внимания на фильме, который акцентирован в тот или иной момент, до свободного поиска неожиданных визуальных рифм или контрастов – своего рода собственного «монтажа» окруживших зрителя со всех сторон движущихся картинок. Весенний выпуск World Fashion Shorts 2024 c обновленной программой и увеличенным числом тематических видеопотоков прошел в том же формате «полного погружения» в эффектную, порой экзотическую визуальность с помощью мультимедиа, а темой для public talk с участием зарубежных гостей стало развитие жанра модного фильма в России и в мире. Тогда же фестиваль объявил международный open call для участия в осеннем выпуске. Эксперты из разных стран просмотрели более 60 коротких фильмов со всего мира и выбрали лучшие – они стали основой программы, показанной в октябре. Результаты конкурса 2025 года будут представлены 30 августа, а весенняя программа собрала лучшее из всех предыдущих фестивалей-инсталляций. Таким образом, наш сезонный график сложился в формулу:

«Весной – лучшее. Осенью – новое».

Ведь даже лучшее не может не обновляться – каждый год мы будем двигаться к захватывающим приключениям в мире моды, кино и видеоарта.

Жанр коротких фильмов о моде активно развивается в мире. В первых двух выпусках World Fashion Shorts были показаны видео из Южной Африки и Северной Америки, Центральной и Юго-Восточной Азии, России и Беларуси. Вместе они создавали картину огромного разнообразия культур и расширяли представления о моде. Экспериментальный мультимедийный формат WFS подчеркивал именно этот аспект модных фильмов. В третьем выпуске, сохранившем принцип культурного разнообразия, значительное место заняли российские фильмы, и лучшие из них впоследствии были представлены в программах фестивалей-партнеров World Fashion Shorts и показаны в Берлине и Маниле. Четвертый выпуск суммировал результаты работы фестиваля перед стартом нового конкурсного раунда, финал которого можно будет увидеть уже совсем скоро.

Организатор World Fashion Shorts – Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.