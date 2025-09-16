Что такое краги и как их правильно носить

Краги — это длинные перчатки до локтя или выше (иногда без пальцев), этакие наследницы пафосных оперных перчаток и аксессуара из мото-экипировки разом. Они вытягивают силуэт, добавляют драмы и иронии: всего один аксессуар — и образ становится графичным и сложным. Осенью и зимой краги еще и практичны: закрывают запястья и предплечья, утепляют платья без рукавов и «достраивают» рукав жакета. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как их правильно выбирать и носить.

Что выбрать: материалы, длина, посадка

Ищите мягкую кожу, замшу, плотный трикотаж или кашемир с эластаном. Кожа держит форму и дает глянец, защищая от непогоды, замша — матовую глубину, трикотаж — уют для повседневности.

«Длина: миди (чуть выше локтя) — универсальна, подходит на каждый день, а ультра-длинные до середины плеча годятся для вечерних выходов и пальто с укороченным рукавом. Цвета: черный, шоколад, графит — база, а цветовые акценты (вишня, индиго, сливочный) работают как акцент в аутфите», — объясняет эксперт.

Надеваем под жакет или пальто с укороченным рукавом

Краги заполняют «пустоту» между манжетой и локтем, делая силуэт законченным. Сдержанная палитра и гладкая фактура создают дорогой и интересный контраст к твиду, букле и шерсти. Днем выбирайте миди-длину и тонкий трикотаж, вечером — кожу с легким блеском.

Поверх тонкого трикотажа и рубашек

Это стилистический «слой», который стройнит руки и делает базу сложнее.

«Надевайте краги поверх водолазки, джемпера-лонгслива или хлопковой рубашки с укороченным рукавом — получится чистая вертикаль, которая еще и вытягивает силуэт визуально. Прием особенно хорош с юбкой-карандашом, миди-платьем и жилетом», — советует стилист.

С платьями без рукавов и топами на бретелях

Вечером краги играют роль мини-болеро: добавляют деталей, но не перегружают образ. Держите баланс — если перчатки глянцевые, пусть платье будет матовым, а если перчатки замшевые, допускается сатин, бархат или шелк. Украшения — только одно акцентное: либо серьги, либо брошь на линии плеча.

Как цветовой акцент или тон-в-тон

Тут возможны два пути: тон-в-тон с верхом для цельного образа или контрастный «маркер» цвета — например, сливовые краги к серому костюму. Колор-блок работает и в повседневности: молочные перчатки к карамельному тренчу, индиго к темно-оливковому. Обувь не обязана повторять оттенок, лучше поддержать аксессуаром — ремнем или сумкой.