Актриса Екатерина Вилкова вышла в свет в белом платье. Звезда появилась в элегантном наряде на открытии кинофестиваля «Новый сезон» в Сочи и поделилась кадрами с мероприятия в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка недавно вернулась из-за границы, где отдыхала с семьей.

Знаменитость родилась в Нижнем Новгороде. Она рассказывала в интервью, что ее семья жила достаточно бедно: у них были две смежные комнаты в коммунальной квартире без горячей воды. Актриса хотела «вырваться из этой реальности», поэтому начала работать еще во время учебы. Звезда была студенткой Нижегородского театрального училища, позже она уехала в Москву и в 2006 году окончила школу-студию МХАТ.

В 2011 году Вилкова вышла замуж за звезду сериала «Не родись красивой» Илью Любимова. Артисты рассказывали, что год воздерживались от близости перед свадьбой и венчанием. Актер, будучи священнослужителем и глубоко верующим человеком, предложил возлюбленной таким образом придать отношениям яркости, и она согласилась. По словам знаменитости, это был интересный опыт, о котором она ни разу не пожалела.

У супругов двое детей: 13-летняя дочь Павла и 11-летний сын Петр.