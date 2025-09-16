Россияне захотели стать готами после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards (VMA). К такому выводу пришли аналитики сервиса CDEK.Shopping, чье исследование попало в распоряжение «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Выяснилось, что после премии, на которой многие звезды появились в нарядах в готическом стиле, вырос спрос на бренды с коллекциями в аналогичной эстетике. Так, например, количество заказов и поисковых запросов по брендам Mugler, Vivienne Westwood и Marc Jacobs увеличилось на 84 процента.

Кроме того, спрос на бархатные платья глубоких оттенков вырос на 29 процентов, а продажи корсетных платьев и силуэтов с акцентом на талию прибавили 25 процентов. Популярностью начали пользоваться и аксессуары с готическими мотивами (чокеры, массивные кольца, серьги-кресты), а также обувь в готическом стиле (ботфорты, массивные ботинки на платформе).