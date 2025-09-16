Стилистка объяснила последние изменения в гардеробе Меган Маркл

Британская стилистка Сэнди Ланкастер объяснила последние изменения в гардеробе американской актрисы Меган Маркл. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

По мнению эксперта, образы супруги принца Гарри начали меняться в 2023 году. Ланкастер заметила, что с того момента знаменитость перестала носить строгие юбки-карандаши и платья с поясом.

«Вместо этого мы стали видеть на ней шорты, топы без бретелек и узкие джинсы. Все эти вещи говорят о том, что эта женщина больше не чувствует себя ограниченной королевским протоколом», — отметила она.

Собеседница издания связала данные изменения с переходом Маркл на новый жизненный этап.

«Сдвиг в сторону игривых стрижек и непринужденной одежды отражает не только другой стиль, но и другой этап жизни — тот, в котором она может свободно выражать себя и общаться с людьми менее формально», — пояснила Ланкастер.

