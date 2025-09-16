Названа знаменитость с самыми красивыми бровями

Lenta.ru

Британская визажистка Лора Кей назвала знаменитость с самыми красивыми бровями. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

Названа знаменитость с самыми красивыми бровями
© Global Look Press

Первое место, по мнению эксперта, заслуживает актриса Анджелина Джоли. Кей объяснила, что ее брови почти безупречны, поскольку они имеют очерченную форму.

«Такая форма говорит о том, что она, возможно, прибегла к технике микроблейдинга. Благодаря этому ей дополнительный макияж на мероприятиях не нужен. В любом случае она по-прежнему задает стандарт голливудских бровей», — подчеркнула специалистка.

На второй и третьей позиции оказались Марго Робби и Скарлетт Йоханссон. В то же время третье место досталось Зендее.

«У Зендеи от природы густые выразительные брови, несмотря на ее юную красоту. Но иногда передняя часть бровей может показаться тяжелее кончиков, что слегка нарушает баланс», — пояснила Кей.

Кроме того, в рейтинг визажистки попали Тимоти Шаламе, Дженна Ортега, Райан Гослинг и Джулия Робертс. Список завершили Брэд Питт и Том Круз.

В апреле редакторы The Sun назвали звезд с самыми желанными ногами.