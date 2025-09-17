«Дорого-богато», но все смеются: стилисты разгромили стиль Яны Рудковской

Яна Рудковская давно славится свой любовью к дорогим брендовым вещам, будь то купальник или костюм. Однако практически каждый ее выход в свет сопровождается насмешками и комментариями стилистов.

Продюсера неоднократно обвиняли в чрезмерной погоне за модными одежками, которые лишают ее собственного стиля и вкуса. Яна же все время отмалчивалась. Жена фигуриста Евгения Плющенко делала вид, что не замечает нападок в свой адрес и продолжала выходить в свет в дорогих, но, как считают некоторые, безвкусных вещах.

Однако в недавней беседе с фигуристкой Евгенией Медведевой знаменитость заявила: ей все равно, что о ней думают и пишут стилисты. При этом блондинка отметила: возможно, в чем-то эксперты в области моды и правы, но прислушиваться к их мнению она не намерена.

Чтобы отвлечь внимание от постоянных обвинений в любви к зарубежным брендам, Рудковская обратила внимание: на интервью к Евгении, создавшей собственное ток-шоу, она пришла в платье от российского дизайнера. Вот только этот подход многие назвали лицемерным и странным. Дело в том, что Яна Рудковская не стала называть бренд, а лишь обозначила стоимость наряда, который она примерила. Также блондинка не забыла похвастаться дизайнерской обувью.

«У меня вот есть российский бренд, в котором я сегодня пришла, Saint Laurent босоножки», — похвасталась Рудковская.

Стиль или погоня за брендом

Несмотря на многолетнюю работу в шоу-бизнесе, Яна Рудковская, отмечают пользователи Сети, так и не смогла найти свой собственный стиль. Блондинка часто экспериментирует с длинами нарядов, выходя в свет как в экстремальном мини, так и в макси.

При этом стилисты отмечают: чаще всего наряды знаменитости выдержаны в одной цветовой гамме, что говорит о неумении блондинки сочетать цвета и фактуры. Ей проще надеть вещи одного бренда, чем вывести собственный неповторимый стиль, который будет собран как из дорогих, так и более бюджетных вещей.

Многие припомнили знаменитости ее выход на пляж в 2023 году. Вместе с брендовым купальником Яна взяла с собой микросумочку от именитого дома моды. Зачем вечерний аксессуар понадобился блондинке на пляже, она пояснять не стала.

Также публика отметила: наряды Яны часто не соответствуют ее возрасту, из-за чего она выглядит комично.

Чужое мнение

Поклонники продюсера отмечают: им кажется, что она вообще не читает комментарии в своих соцсетях. В ответ на это Рудковская призналась, что под важными для неё публикациями она изучает каждое слово. Иногда ей хочется услышать «оды» в свой адрес. Однако чаще всего знаменитость видит обратное. К примеру, вместо похвалы за хороший вкус и знание моды ее уличили в безвкусице, что совсем не понравилось супруге Евгения Плющенко.

«Она не икона стиля, это точно. На ее образы не стоит равняться. В них много ошибок, которые не дают ей проявить потенциал», — заявила стилист Ольга Ким.

Эксперты не перестают отмечать: Яна Рудковская обладает прекрасными внешними данными, которые можно умело подчеркивать: точёная фигура, стройные ноги и красивые руки.

Однако в погоне за брендами блондинка стала портить свой облик, подбирая неподходящие ей фасоны и наряды.

Со временем с мнением стилистов стали соглашаться и фанаты Яны. Пользователи Сети отмечают: блондинка всего лишь надевает дорогое и красивое платье, не обращая внимания на то, как оно преображает фигуру.

Некоторое время назад в беседе с Ксенией Собчак бывший главный редактор французской версии журнала Vogue Карин Ройтфельд заявила: наряды Рудковской скрывают все ее прелести. Блондинка, по словам Ройтфельд, думает лишь о стоимости образа, что очень плохо сказывается на ее облике. Главред Vogue даже предложила Яне обратиться к хорошему стилисту. Однако блондинка и это мнение оставила без ответа.

Попытки помочь

Неоднократно стилисты обращались к Яне с предложением помочь ей подобрать именно её стиль. Продюсеру указывали на ее красивую фигуру, на множество подходящих ей вещей от именитых брендов, но Рудковская лишь отмахивалась.

После интервью Евгении Медведевой волна негатива в адрес продюсера поднялась с новой силой. Кто-то даже позволил себе назвать блондинку посмешищем, которая не прислушивается ни к специалистам, ни к «диванным критикам», составляющим основную массу ее аудитории.