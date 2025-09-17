Полуголые звезды и отрубленная голова: что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке

Завершилась Неделя моды в Нью-Йорке, открывшая вереницу показов, которые пройдут до начала октября в разных точках планеты. На этот раз модельеры отказались от нарочитой сексуальности, предпочитая завоевывать внимание публики экстравагантными нарядами и неожиданными сочетаниями. За наготу отвечали гости шоу, в том числе мировые звезды. Дочь Майкла Джексона Пэрис, например, оголила грудь прямо на публике, а актриса Дакота Джонсон показала фигуру в прозрачном кружевном платье. Самые запоминающиеся и провокационные показы американской недели моды — в галерее «Ленты.ру».

© Lenta.ru

© Lenta.ru

Американская актриса Дакота Джонсон посетила гала-ужин Caring for Women, который был организован фондом Kering Foundation, в роскошном платье Gucci из прозрачного кружева.

© Lenta.ru

На модном шоу Susan Alexandra x Rachel Antonoff модели и знаменитости прошлись по подиуму с собаками из приютов, которые доступны для усыновления.

© Lenta.ru

А манекенщика Самори Кристофера перед выходом на подиум дефиле Kid Super x Daveed Baptiste покрасили блестящей черной краской в цвет ремня на джинсах, которые он представлял публике.

© Lenta.ru

Привыкшая эпатировать публику дочь Майкла Джексона Пэрис и на этот раз взволновала общественность: она появилась на вечеринке EE72 Magazine в цветочной юбке и прозрачном лонгсливе, отказавшись при этом от бюстгальтера.

© Lenta.ru

Не обошлось на Неделе моды и без скандалов: зоозащитница попыталась саботировать показ Coach, в знак протеста появившись у дверей с окровавленной головой коровы, держа при этом в руках плакат с надписью «Вот остальная часть вашей сумки Coach». По словам президента PETA Трейси Рейман, цель новой акции — призвать бренд прекратить безрассудное и жестокое использование кожи животных в производстве сумок.

© Lenta.ru

Дебютировавший в качестве креативного дирекетора бренда AREA Николас Аберн захотел передать «непоколебимый оптимизм Нью-Йорка» экстравагантными вечерними образами, выпустив на подиум манекенщиц в нарядах в виде подарочной упаковки и мишуры.

© Lenta.ru

А рэперша Карди Би отпраздновала победу на суде с бывшей сотрудницей охраны Эмани Эллис появлением на показе Alexander Wang в шубе, подобрав для дочери Калчер парный наряд — платье с аналогичным мехом на юбке.

© Lenta.ru

Американская рэперша Ice Spice пришла на вечеринку журнала NYLON в корсетном мини-платье с гигантским бантом, завершив свой кукольный образ туфлями с бантиками на платформе.

© Lenta.ru

Дочь Николь Кидман Сандэй Роуз Кидман-Урбан тоже решила привлечь внимание фотографов нарочито сексуальным нарядом, выйдя в свет в прозрачном топе.

© Lenta.ru

Шоу Collina Strada традиционно привлекало обозревателей нестандартными модными решениями: на этот раз модельеры выпустили на подиум манекенщика в майке с вырезом, который полностью оголял его торс.