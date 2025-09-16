Дочь Веры Брежневой удивила фанатов откровенным образом в бикини

Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман похвасталась фигурой в бикини. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

24-летняя инфлюэнсер разместила снимок, на котором предстала в зеленом раздельном купальнике с принтом. Упомянутый комплект состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой.

Девушка продемонстрировала фигуру. Она распустила завитые в локоны светлые волосы и надела солнцезащитные очки.

Ранее в сентябре дочь Даны Борисовой показала фигуру в бикини после пластики. 18-летняя наследница знаменитости снялась, сидя на расстеленном на песчаном пляже полотенце.