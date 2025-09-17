Певица Рианна в укороченной рубашке стала лицом журнала

Беременная певица Рианна стала лицом нового выпуска Homme girls. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Рианна позировала в розовых бермудах, укороченной рубашке в клетку и оранжевых шлепках. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками и шоколадной помадой. На других фото певица позировала в белом спортивном костюме, рваной майке и юбке с кружевной отделкой.

Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky в ноябре 2020 года после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.

В мае Рианна объявила о том, что станет мамой в третий раз на красной дорожке Met Gala. Певица продемонстрировала округлившийся живот в сером корсете.

Недавно папарацци подловили Рианну во время прогулки по Лос-Анджелесу. Певица вышла на публику в розово-оранжевом 3D-платье с высоким воротом и плиссировкой от Issey Miyake из коллекции весна-лето 2001 года. Стоимость наряда составляет $2845. Исполнительница также надела массивные серьги, браслеты, кольцо и серебристо-лаймовые кроссовки Puma x Ottolinger Mostro за $275.