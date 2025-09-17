Эксперты объяснили, как Марго Робби задала тренд на сдержанные укладки

Марго Робби появилась на премьере фильма «Большое, отважное, прекрасное путешествие» в Лондоне в почти невесомом платье от Giorgio Armani, расшитом бусинами. Публика ахнула от красоты наряда, но весь образ вряд ли произвёл бы такой эффект без безупречной причёски. Стилист актрисы Брайс Скарлетт сделал ставку на главный тренд осени — обернутый пучок. Ленты из волос мягко охватывали высокий узел на макушке, создавая элегантный и в то же время воздушный силуэт.

© Mainstyle

Этот вариант пучка уже завоевал статус краснодорожного фаворита. Симона Эшли, Ева Хьюсон, Дакота Джонсон, Маргарет Куэлли и Линдси Лохан в последнее время тоже выходили в свет с разными версиями этой укладки. Её отличает «обёрнутая» прядь — чуть сложнее, чем обычный пучок, но свежее и современнее, чем классический шиньон.

Автор термина, стилист Хэлли Брискер, описывает его как «пучок класса люкс», подчёркивая, что очарование заключается в деталях.

«Мне часто кажется, что обычный пучок или шиньон выглядят скучновато. Обёрнутый пучок добавляет текстуру, интерес и при этом сохраняет изящество и лаконичность», — объясняет Брискер.

Прическа идеальна для любых торжеств — от свадебной церемонии до вечера в любимом шёлковом платье.

«Её можно сделать более нарядной или, наоборот, расслабленной», — добавляет стилист.

Так, у Робби пучок выглядел аккуратно и продуманно, а у Дакоты Джонсон на ужине фонда Kering Foundation стилист Марк Таунсенд создал более небрежный вариант — доказательство, что укладка подходит для разных настроений. При всей эффектности техника оказывается достаточно простой.

«Пучок можно расположить выше, на макушке, или по центру затылка — главное, не слишком низко. Начните с хвоста, скрутите его в шиньон и закрепите, а оставшиеся пряди плоско оберните вокруг основания и зафиксируйте», — советует Брискер.

Главные секреты — лак для волос и прочные шпильки: с ними причёска выдержит даже самые гладкие и тонкие волосы. А чтобы завершить образ, пригодится натуральная щетка с плоской щетиной, которая пригладит всё без единой торчащей пряди. Так что идём с фото Марго к любимому стилисту!