Пэрис Хилтон попала на обложку журнала

Актриса и модель Пэрис Хилтон снялась в бюстгальтере и «голой» юбке. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

44-летняя Пэрис Хилтон стала героиней нового выпуска журнала i-D Magazine. На обложке актриса предстала в черно-белом джемпере. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с нюдовыми тенями и помадой. На другом фото модель была запечатлена в черном бюстгальтере, накидке, трусах с завышенной талией и «голой» юбке. Она также надела на шею украшение с жемчугом. Автором съемки выступил фотограф Валентин Эрфрей.

© Газета.Ru

7 сентября Пэрис Хилтон посетила церемонию вручения премии MTV Video Music Awards, которая прошла в Нью-Йорке. Актриса вышла на красную дорожку в черном футуристичном кожаном мини-платье с пламенем. Модель добавила к наряду длинные перчатки без пальцев, кожаный чокер, колготки, туфли на каблуках и украшения. Знаменитости собрали волосы в высокий хвост и сделали вечерний макияж. Она появилась в компании своей сестры Ники Хилтон Ротшильд.

Актриса вышла замуж за бизнесмена Картера Реума в ноябре 2021 года. В январе 2023-го Пэрис Хилтон объявила в личном блоге, что у них родился сын Феникс от суррогатной матери. В ноябре того же года у пары появилась дочь Лондон.