«Самая сексуальная в мире судья» cнялась в эпатажном образе

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи опубликовала откровенные фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 43-летняя женщина-арбитр, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире судьей», показала на камеру грудь в леопардовом бюстгальтере. Кроме того, на ней были черные стринги, подтяжки для чулок и открытые туфли на шпильках. Также знаменитость позировала с макияжем глаз, выполненным в стиле smoky eyes, и распущенными волосами.

Поклонники прокомментировали фотосессию Романи в комментариях.

«Как всегда очень красиво», «Ты такая шикарная», «Выглядишь сногсшибательно», «Эти кадры прекрасны», «Великолепная женщина», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Романи снялась в едва заметном купальнике.