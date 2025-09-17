Кармен Электра удивила фанатов снимком в мини-платье

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, показала фигуру в откровенном наряде и удивила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя звезда «Спасателей Малибу» снялась в черном облегающем мини-платье и колготках. Кроме того, она позировала перед камерой в лакированных туфлях на толстом каблуке и с тонким ремешком на щиколотках. При этом внешний вид знаменитости был дополнен ярким макияжем глаз и нюдовой помадой. Завершила образ аккуратная прическа с легкими локонами.

Поклонники, в свою очередь, восхитились эффектной внешностью Электры и принялись обсуждать ее в комментариях.

«Черные платья — моя слабость», «Самая красивая», «Очень сексуальна», «Фантастически выглядишь», «Все еще хороша», — высказывались они.

В августе Кармен Электра привлекла внимание папарацци непристойной деталью в образе во время прогулки по Западному Голливуду.