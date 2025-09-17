Что стоит за естественным старением Синтии Никсон

Продолжение культового сериала «Секс в большом городе» заставило зрителей по-новому взглянуть на своих любимых героинь. Одной из самых обсуждаемых тем стала трансформация Миранды Хоббс в исполнении Синтии Никсон. В то время как многие ее коллеги по цеху предпочитают бороться со временем с помощью эстетической медицины, Синтия Никсон выбрала путь естественного старения. Специально для «Вечерней Москвы» пластический хирург и кандидат медицинских наук Ксения Авдошенко подробно разобрала изменения во внешности актрисы.

© Вечерняя Москва

Лебединая шея превратилась в индюшачью

Несомненно, Синтия Никсон — одна из тех актрис, кого природа щедро одарила красотой: выразительные глаза, изящная шея, четкие черты лица и яркая индивидуальность. В годы расцвета сериала ее образ был эталоном стиля для многих женщин.

В новом же проекте «И просто так» (сиквел «Секса в большом городе» — прим. «ВМ») перед зрителями предстала уже совсем другая Синтия Никсон. Черты ее лица потеряли былую четкость: овал «оплыл», образовались брыли, а некогда лебединая шея деформировалась из-за появления так называемой индюшачьей шеи и нечеткого шейно-подбородочного угла.

Особенно сильно возраст изменил область глаз. От природы низко расположенные брови с годами опустились еще сильнее, скрывая разрез глаз и нависая тяжелыми складками кожи. Это лишило взгляд актрисы былой открытости, задора и молодости.

Осознанный отказ от пластической хирургии и инъекций

Синтия Никсон сознательно отказалась от пластической хирургии и инъекций. Вместо этого она предпочла принять свой возраст — с седыми волосами, измененным овалом лица и морщинами. Для многих поклонников этот образ стал символом естественности и смелости в мире, одержимом вечной молодостью.

По мнению пластического хирурга, если бы актриса решила вернуть себе молодые черты, работа потребовалась бы комплексная. Первым и самым важным шагом стала бы блефаропластика и подъем положения бровей. Это мгновенно «распахнуло» бы ее прекрасные глаза, вернув взгляду выразительность.

Вторым этапом стала бы активная работа над нижней третью лица. Для улучшения ситуации потребовалась бы корсетная платизмопластика, а также, возможно, увеличение подбородочного бугра для улучшения общего контура.

Личная трагедия Синтии Никсон

Но ключ к пониманию выбора Никсон лежит не в эстетических предпочтениях, а в ее личной истории. Актриса перенесла рак молочной железы.

Преодоление тяжелой болезни часто становится переломным моментом, кардинально меняющим систему ценностей. Вопросы здоровья, внутренней гармонии и принятия себя выходят на первый план, отодвигая на второй необходимость соответствовать гламурным стандартам индустрии.

Возможно, именно это обстоятельство так сильно повлияло на актрису, и она нашла более важные смыслы в жизни, чем омоложение.

При этом важно понимать, что онкологический диагноз в анамнезе не является абсолютным противопоказанием к эстетическим операциям. Однако в этом случае обязательным предварительным этапом является консультация онколога. Если по его заключению состояние здоровья пациента позволяет провести вмешательство, противопоказаний нет, все анализы в норме и есть стойкое желание выполнить омолаживающую процедуру, то операция возможна. Основополагающим моментом является состояние здоровья пациента, а ключевым показанием к операции — его осознанное желание.