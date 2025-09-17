Ирина Шейк устроила фотосессию с гамбургером

Ирина Шейк поделилась кадрами с новой фотосессии. Компанию модели в кадре составил фастфуд.

© WomanHit.ru - МК

Именитая россиянка облачилась в эффектное красное платье с вырезом. Эффектный макияж подчеркнул глаза Ирины, а красная помада и лак придали образу роковой шарм. В руке звезда подиума держала аппетитный гамбургер, который, впрочем, она даже не надкусила.

Во время съемки Шейк одарила фотографа своим фирменным пронзительным взглядом исподлобья. Кадры были размыты, так как их стилизовали под ретро в духе 80-х.

© Соцсети

© Соцсети

Ирина не в первый раз снимается с едой. Раньше модель частенько выкладывала фото с русскими национальными блюдами — например, с вареной картошкой, селедкой и солеными огурчиками. Эти снимки производили фурор среди русскоязычных фанатов Шейк.

Ранее Ирина эмоционально прокомментировала смерть легендарного модельера Джорджо Армани. Она поблагодарила кутюрье за то, что научил ее «элегантности и стилю». Напомним, Армани ушел из жизни 4 сентября в своем поместье. Основателю модного дома Armani был 91 год.