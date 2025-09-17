Лера Кудрявцева сменила прическу и разозлила фанатов

Лера Кудрявцева нечасто меняет имиджем. Популярная ведущая не расстается со своим фирменным каре, однако иногда ее все же тянет на эксперименты.

В конце августа Кудрявцева предстала на церемонии закрытия «Новой волны» с короткими волосами. Однако это был всего лишь парик, а не настоящая стрижка. Накануне Лера снова предстала с этой же прической и неожиданно нарвалась на сравнение с бизнеследи Крис Дженнер, матриархом клана Кардашьян-Дженнер.

Поначалу некоторые фолловеры раскритиковали новый образ ведущей — по их мнению, такая длина не идет Кудрявцевой. Однако быстро успокоились, узнав, что это парик.

«Ну и зачем надо было стричься?», «Это парик, слишком заметно», «Крис Дженнер», «Не идет вам такая прическа», «Сперва подумала, что это Дженнер», «Есть сходство с Кардашьян», — отметили фолловеры телезвезды.

В этом году в семье Кудрявцевой произошло важное событие — ее дочь от Игоря Макарова пошла в первый класс. В День знаний счастливая мама поделилась кадрами с Машей, облаченной в строгую форму.