Лера Кудрявцева сменила прическу, отказавшись от привычного каре

WomanHit.ru

Лера Кудрявцева нечасто меняет имиджем. Популярная ведущая не расстается со своим фирменным каре, однако иногда ее все же тянет на эксперименты.

Лера Кудрявцева сменила прическу и разозлила фанатов
© WomanHit.ru - МК

В конце августа Кудрявцева предстала на церемонии закрытия «Новой волны» с короткими волосами. Однако это был всего лишь парик, а не настоящая стрижка. Накануне Лера снова предстала с этой же прической и неожиданно нарвалась на сравнение с бизнеследи Крис Дженнер, матриархом клана Кардашьян-Дженнер.

© Соцсети

Поначалу некоторые фолловеры раскритиковали новый образ ведущей — по их мнению, такая длина не идет Кудрявцевой. Однако быстро успокоились, узнав, что это парик.

«Ну и зачем надо было стричься?», «Это парик, слишком заметно», «Крис Дженнер», «Не идет вам такая прическа», «Сперва подумала, что это Дженнер», «Есть сходство с Кардашьян», — отметили фолловеры телезвезды.

В этом году в семье Кудрявцевой произошло важное событие — ее дочь от Игоря Макарова пошла в первый класс. В День знаний счастливая мама поделилась кадрами с Машей, облаченной в строгую форму.